Kripto para piyasasında Terra kargaşası devam ediyor. Terra ağının kripto parası LUNA 1 günde yüzde 97 düşerken panik Bitcoin'e de sıçradı.

Önceki gece 30.000 doların altını gören Bitcoin bugün önce 32.000 doların üzerine tırmandı. Ancak saat 15.29 civarında gelen satış dalgasıyla yarım saat içinde 29.360 dolara geriledi. Bitcoin'de günlük düşüş yüzde 8.2'yi buldu.

Ancak 30.000 doların altından gelen tepki alımlarıyla TSİ 17.15 civarında 31.000 doların üzerine çıktı. Akşam saatlerinde ise yeniden 30.000 doların altını gördü.

Ethereum da enflasyon verisi sonrası yüzde 10.8'lik gerilemeyle 2.200 doların altını gördü. Daha sonra 2.300 doların üzerine tırmandı. Akşam saatlerinde ise 2.150 dolara geriledi.

ABD'de enflasyonun nisan ayı enflasyonunun yüzde 8.3 ile beklentileri aşması zaten satış baskısı altındaki Bitcoin'deki düşüşü tetikledi. Ancak yaşanan bu düşüşlerde sabit coin TerraUSD'nin (UST) amaçlandığı gibi 'sabit' kalamaması fazlasıyla etkili oldu.

Sabit coinler dolar veya altın gibi rezerv varlıklara endeksli kripto paralardır. Çoğu platformda dolar bazında yapılan işlemlerde bu paralar kullanılır. Dolayısıyla dolara endeksli sabit coinlerin hedefi her zaman 1 dolar civarında bir değere sahip olmaktır. Ancak UST arz-talepteki dengesizlik nedeniyle 1 dolarda tutunamadı.

KISA SÜRE İŞE YARADI

TerraLabs Kurucu ortaklarından Do Kwon'un başında bulunduğu ve UST'nin bir anlamda merkez bankası gibi hareket eden Luna Foundation Guard sabit coinin değerini 1 dolara yükseltebilmek için yaklaşık 1 milyar değerinde Bitcoin satışı gerçekleştirdi.

Bu müdahaleler dün işe yaramış gibi göründü. UST dün 0.95 dolara kadar yeniden yükseldi. Ancak gece saatlerinde yeni bir çakılma geldi. UST, bu sabah da 0.36 dolara kadar geriledi.

GÜNLÜK DÜŞÜŞ YÜZDE 97

Bu UST kullanılan borsalarda işlemlerde aksaklığa yol açarken Terra ağının kripto parası LUNA bir kez daha sert düşüş yaşadı. LUNA dün önce 60 dolardan 24 dolara düşmüş, ardından 30 doların üzerine tırmanmıştı.

Bugün ise UST'de yaşanan yeni düşüşün ardından LUNA 0.95 dolara kadar geriledi. Günlük düşüşü yüzde 97'yi buldu. Son 2 günde LUNA'nın piyasa değeri 22.8 milyar dolardan 600 milyon dolara geriledi.

LUNA son günlerdeki düşüş öncesi piyasa değeri bakımından en büyük 10 kripto para arasında yer alıyordu.

SALDIRI İDDİASI

Normalde Bitcoin'in düşüşte olduğu dönemlerde stabil coin talebi artıyor. Talep arttıkça, kurulan sisteme göre, UST likidite havuzundan arz sağlanıp sabit coinin değerinin 1 dolar civarında tutulması gerekiyordu. Ancak UST'ye talep bir anda patlama yaşayınca yeterli arz sağlanamadı.

Normal bir kripto parada talep patlaması fiyatın yükselmesi demek. Ancak sabit coinlerin özel bir işlevi bulunuyor. Dolar olarak alınıp satılamadıklarında bir anlamları kalmıyor. Dolayısıyla bir değeri de olmuyor.

Şimdi sosyal medya ve forumlardaki yatırımcılar UST talebinin normal piyasa koşulları sebebiyle değil, organize bir saldırı sonucu yükseldiğini iddia ediyor. Ancak bu iddia henüz yalanlanmış veya doğrulanmış değil.

1 UST İÇİN 1 DOLARLIK LUNA YAKILIYOR

2018 yılında Singapur merkezli Terreform Labs tarafından yaratılan UST algoritmik sabit coin olarak tanımlanıyor. UST'yi diğer sabit coinler gibi bir rezerv para desteklemiyor. Bunun yerine 1 UST mint edilmesi için 1 dolar değerinde kripto parası LUNA'nın yakılması gerekiyor. Algoritma arz-talep dengesini kurarak paranın değerini 1 dolarda tutmayı hedefliyor.