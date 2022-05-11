HABERTURK.COM

Kripto para dünyası TerraUSD'de (UST) yaşanan düşüşle çalkalanırken ABD Hazine Bakanı Janet Yellen konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Senato Bankacılık Komisyonu'nda açıklamalarda bulunan Yellen "TerraUSD olarak bilinen sabit coin bir sorunla karşılaştı ve değer kaybetti. Bence bu (sabit coinler) hızla büyüyen bir ürün ve yarattığı riskler de hızla büyüyor" dedi.

'FİNANSAL SİSTEM İÇİN RİSK'

Yeni teknolojilerin verimliliği artıracak fırsatlar sunduğuna dikkat çeken Yellen "Ancak dijital varlıklar finansal sistem için riskler yaratabilir. Koordine bir şekilde regülasyon oluşturulması gerekiyor" diye konuştu.

Yellen 2022 sonuna kadar sabit coin regülasyonunu tamamlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Değeri sabit olarak 1 dolarda durması gereken UST bugün likidite sorunları sebebiyle 0.36 dolara kadar geriledi. Terra ağının yerel kripto parası LUNA da yaşanan sıkıntılar sebebiyle 2 günde yüzde 90'ın üzerinde kayıp yaşadı.