HABERTURK.COM / AA

Celsius Network’ın internet sitesinde yapılan açıklamada, sıra dışı pazar koşulları nedeniyle para çekme, takas ve transferlerin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Açıklamada, durdurma adımının Celsius'u zaman içinde yükümlülüklerini yerine getirmesine yönelik daha iyi bir konuma ulaşmak için atıldığına vurgu yapılarak, kullanıcıların geçici durdurma döneminde ödül kazanmaya devam edecekleri ifade edildi.

YÜZDE 70 GERİLEME

Celsius Network’ın açıklaması, kripto para piyasasında hafta sonu düşüşünün ardından geldi.

Celsius’un kendi tokeni olan CEL, son 24 saat içinde 0.48 dolardan yüzde 70’ten fazla düşüşle 0.14 dolar seviyesine kadar geriledi.

KREDİ ÇEKME İMKANI VERİYOR

Celsius Network, ağa kripto paralarını yatıran kullanıcılara bu paraları teminat göstererek kripto varlık cinsi kredi çekme imkanı sağlıyor. Kredi vermek ve almak isteyen kullanıclar arasında köprü görevi görüyor. 17 Mayıs itibarıyla şirket, ağı üzerinde toplam 8.2 milyar dolarlık kredi verildiğini bildirmişti.

Firmanın geçen yıl ağustos ayında 20 milyar dolar olan toplam varlıkları ise bu yıl mayıs ayında 11.2 milyar dolara geriledi.

Celsius Network geçen yıl 750 milyon dolarlık yatırım almış ve bu yatırımla piyasa değeri 3.2 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşmıştı.