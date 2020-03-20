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Bitaksi ve Getir Mart sonuna kadar komisyon almayacak

Yerli girişimlerden Bitaksi, Mart sonuna kadar Taksi sürücülerinden komisyon almayacağını bildirdi. Girişimin kurucusu Nazım Salur, "Koronavirüs nedeniyle taksiye talep azaldı. Bu geceden itibaren Mart ayı sonuna kadar yolculuklardan komisyon almıyoruz" dedi. Salur'un kurucusu olduğu diğer bir girişim Getir de koronavirüs nedeniyle iş kaybı yaşayan üyesi restoranlarından Mart ayı sonuna kadar komisyon almayı bırakacak

20.03.2020 - 09:23 | Güncelleme: ABONE OL
Bitaksi
HABERTURK.COM

Koronavirüs salgını tüm sektörlere yayılmış durumda. Girişimcilik ekosisteminde de salgının bertileri kendini gösteriyor.

Bu kapsamda, yerli girişimlerden Bitaksi, Mart ayı sonuna kadar yapılacak yolcularda taksi sürücülerinden komisyon almayacağını açıkladı.

Girişimin kurucusu Nazım Salur tarafından sosyal medya platformunda yapılan açıklamada, "Koronavirüs nedeniyle taksiye talep azaldı. Bu geceden itibaren Mart ayı sonuna kadar yolculuklardan komisyon almıyoruz" denildi.

Bitaksi, yolcular ile taksi sürücülerini buluşturan bir uygulama olarak faaliyet gösteriyor.

Salur, kurucusu olduğu diğer bir girişimi Getir ile de ilgili bir kararı takipçileri ile paylaştı. Buna göre, teslimat uygulaması olarak faaliyet gösteren Getir de koronavirüs nedeniyle iş kaybı yaşayan üyesi restoranlarından Mart ayı sonuna kadar komisyon almayı bırakacak.

 

 

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