Birinci yılında sektör temsilcileriyle buluştu

Demir çelik ve alüminyum sektöründen iş insanları, İş Bankası iştiraki endüstriyel pazaryeri platformu Proemtia’nın “1. Yıl ve İstanbul Sektör Buluşması” etkinliğinde bir araya geldi. Etkinliğin açılış konuşmalarını, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ve Proemtia CEO’su Umut Feyzioğlu gerçekleştirdi.

İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte; demir çelik ve alüminyum ürünleriyle başlamak üzere endüstriyel ürünlerin ticaretine aracılık etmek amacıyla İş Bankası Grubu tarafından kurulan Türkiye’nin en büyük endüstriyel pazaryeri platformu Proemtia, 1. yılını kutladı.

“DİJİTALLEŞME VE YEŞİL DÖNÜŞÜM"

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin GSYİH’sında en büyük payı alan imalat sanayi sektöründeki her yüzde 1’lik artışın ekonomik büyümeyi binde 5 oranında artırdığının altını çizerek, “Ülkemizdeki temel sorun da aslında sektörlerdeki verimlilik artışı. Orta Vadeli Programı da dikkate alırsak, bu artışın önümüzdeki 3 yılda 2 temel taşı var: Biri dijitalleşme, diğeri yeşil dönüşüm. Bu iki dönüşümü başarmak durumundayız” dedi.

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Aran, imalat sanayiinin gelişmesine, pazarın güçlenmesine, derinleşmesine ve dijitalleşmesine katkı sağlayacak olan Proemtia ile ödemelere aracılık ederken pazar yeri mantığıyla alıcıların ve satıcıların zahmetsiz bir şekilde buluşup iş gücünden daha etkin yararlanmasına da öncülük etmek istediklerini belirtti.