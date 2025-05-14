Birce Akalay'ın Cannes tarzı
Bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katılan oyuncu Birce Akalay, göğüs ve sırt dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen, jüri başkanlığını Juliette Binoche'un üstlendiği 78. Cannes Film Festivali'ne birbirinden ünlü Hollywood yıldızları katıldı. Oyuncu Birce Akalay da festivalde bir marka aracılığıyla boy gösterdi.
Birce Akalay, kırmızı halı için beyaz renkli derin sırt ve göğüs dekolteli uzun bir elbise giymeyi tercih etti.
Kısa bir süre önce kısacık kestirdiği saçlarını da elbisesine uygun şekilde şekillendiren Birce kalay, tarzıyla dikkat çekti.
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