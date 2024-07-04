Biran Damla Yılmaz: Tatil sezonunu açıyorum
Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, çıktığı tatilden paylaşımlarda bulundu; "profilimde tatil sezonunu açıyorum"
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'Kırgın Çiçekler', 'Baraj' ve 'Yasak Elma' gibi projelerde aldığı rollerle tanınan oyuncu Biran Damla Yılmaz, sosyal medya hesabından yayınladığı tatil pozlarını yayınladı.
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Yılmaz, sevenleriyle paylaştığı fotoğraflara; "Yeni yaşın vermiş olduğu yetkiye dayanarak, profilimde tatil sezonunu açıyorum" notunu düştü.
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Biran Damla Yılmaz, geçtiğimiz günlerde 27'nci yaş gününü Etiler'deki bir mekânda arkadaşlarıyla birlikte kutlaymış ve özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu. Yılmaz; "Bu yaz hem yurt içinde hem de yurt dışında tatil yaparak hakkını vereceğim. Tatilde yalnız olmayabilirim. Genç kadınım, tabii ki hayatımda birisi olacak" ifadelerini kullanmıştı.
Fotoğraflar: Instagram
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