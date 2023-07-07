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        Bir ürün grubunda rekor zam! KDV yüzde 8'den yüzde 20'ye çıktı!

        Vatandaş bugüne Resmi Gazete'de yer alan vergi ve harçlara gelen yüksek zam oranıyla uyandı. Mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8'lik KDV dilimi yüzde 10'a, yüzde 18'lik KDV dilimi ise yüzde 20'ye çıkarıldı. İşte KDV artışının etkilediği ürünler...

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 15:56
        • 1

          Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre;  yüzde 8 olan KDV, yüzde 10'a, yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranı ise yüzde 20'ye yükseldi. Kararla birlikte bir grup ürün zamdan büyük oranla etkilenmiş oldu. 

        • 2

          ŞAMPUAN, DETERJAN, TUVALET KAĞIDINDA YÜZDE 8'DEN 20'YE

          Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte marketlerde yer alan  sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete ürünlerinde ise KDV oranı yüzde 8 iken 20 oldu.

        • 3

          Resmi Gazete'de yayınlanan vergi ve harç artışları şu şekilde:

          KDV oranı yüzde 18 olan mal ve hizmetlerin KDV oranı yüzde 20'ye çıkarılmıştır. (Yürürlük/Uygulama tarihi: 10.07.2023)

          KDV oranı yüzde 8 olan mal ve hizmetlerin KDV oranı yüzde 10'a çıkarılmıştır. (Yürürlük/Uygulama tarihi: 10.07.2023)

          KDV oranı yüzde 8 olan "Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete ürünlerinde" KDV oranı yüzde 8'den yüzde 20'ye çıkarılmıştır. (Yürürlük/Uygulama tarihi: 10.07.2023)

        • 4

          Tüm harçlar (sürücü belgesi harcı hariç) yüzde 50 arttırılmıştır. (Yürürlük/Uygulama tarihi: 08.07.2023)

          Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım harcı ayrıca 20 bin TL olarak belirlenmiştir. (Yürürlük/Uygulama tarihi: 08.07.2023)

          Tüketici kredilerindeki yüzde 10 oranındaki BSMV yüzde 15'e çıkarılmıştır. (Yürürlük tarihi: 07.07.2023 tarihinden itibaren kullandırılacak kredilerde uygulanmak üzere 07.07.2023)

        • 5

          Spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde vergi oranı yüzde 5'ten yüzde 10'a, at yarışlarında yüzde 7'den yüzde 14'e, diğer şans oyunlarında ise yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltilmiştir. (Yürürlük / Uygulama tarihi: 07.07.2023)

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