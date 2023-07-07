Bir ürün grubunda rekor zam! KDV yüzde 8'den yüzde 20'ye çıktı!

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; yüzde 8 olan KDV, yüzde 10'a, yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranı ise yüzde 20'ye yükseldi. Kararla birlikte bir grup ürün zamdan büyük oranla etkilenmiş oldu.

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ŞAMPUAN, DETERJAN, TUVALET KAĞIDINDA YÜZDE 8'DEN 20'YE Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte marketlerde yer alan sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete ürünlerinde ise KDV oranı yüzde 8 iken 20 oldu.

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Resmi Gazete'de yayınlanan vergi ve harç artışları şu şekilde: KDV oranı yüzde 18 olan mal ve hizmetlerin KDV oranı yüzde 20'ye çıkarılmıştır. (Yürürlük/Uygulama tarihi: 10.07.2023) KDV oranı yüzde 8 olan mal ve hizmetlerin KDV oranı yüzde 10'a çıkarılmıştır. (Yürürlük/Uygulama tarihi: 10.07.2023) KDV oranı yüzde 8 olan "Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete ürünlerinde" KDV oranı yüzde 8'den yüzde 20'ye çıkarılmıştır. (Yürürlük/Uygulama tarihi: 10.07.2023)

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Tüm harçlar (sürücü belgesi harcı hariç) yüzde 50 arttırılmıştır. (Yürürlük/Uygulama tarihi: 08.07.2023) Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım harcı ayrıca 20 bin TL olarak belirlenmiştir. (Yürürlük/Uygulama tarihi: 08.07.2023) Tüketici kredilerindeki yüzde 10 oranındaki BSMV yüzde 15'e çıkarılmıştır. (Yürürlük tarihi: 07.07.2023 tarihinden itibaren kullandırılacak kredilerde uygulanmak üzere 07.07.2023)