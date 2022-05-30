Bir Şarkısın Sen programıyla adını duyurmuştu! Fındık Kurdu Berna büyüdü! Bir Şarkısın Sen Berna Karagözoğlu'nu bir de şimdi görün!

Fındık Kurdu Berna büyüdü! Bir Şarkısın Sen Berna Karagözoğlu'nu bir de şimdi görün!

Bir dönemin severek izlenen Bir Şarkısın Sen programına katılan Fındık Kurdu lakaplı Berna Karagözoğlu büyüdü, şimdilerde güzel bir genç kız oldu. Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un sunuculuğunu üstlendiği Bir Şarkısın Sen yarışmasına 9 yaşındayken katılan Berna Karagözoğlu'nun son hali herkesi şaşırttı. İşte, Bir Şarkısın Sen'in Fındık Kurdu Berna Karagözoğlu son hali...

ABONE OL