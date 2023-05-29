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Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı, yok mu? 29 Mayıs ATV yayın akışı

ATV'nin kısa sürede büyük ilgi gören dizilerinden biri olmayı başaran Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni bölümü, bir kez daha gümdem olmuş durumda. Başrollerini Berk Oktay ve Seray Kaya'nın paylaştığı dizinin bu akşam olup olmadığı ve ne zaman yayınlanacağına dair ayrıntıları bir araya getirdik1

Giriş: 29.05.2023 - 19:12 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yeni yılın en dikkat çeken dizilerinden biri olan ve Pazartesi günleri yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, bugün ATV yayın akışında yer almıyor. Dizinin takipçileri için Bir Küçük Gün Işığı'nın ne zaman yayınlanacağına dair bilgileri bir araya getirdik...

  • BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

    ATV'nin yeni dizilerinden Bir Küçük Gün Işığı, bu akşam yayınlanmıyor.

    Bir Küçük Gün Işığı dizisinin 5 Haziran Pazartesi günü ekranlara gelmesi bekleniyor.

  • ATV YAYIN AKIŞI 29 MAYIS 2023

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ

    22:00 Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ

  • BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Fırat, Sude’nin Elif’e gitmesine sinir olur. Sude’nin konaktan gitmesini ister ama Sude bu sırada fenalaşır. Fırat ve Ayten, Sude’yi hastaneye götürürler ve hamileliğin riskli olduğunu öğrenirler. Elif’in de düşündüğü gibi Sude konakta kalacaktır artık. Elif, Güneş’in, Ayten’in etkisinde kaldığını anlar. Fırat’a boşanma işlemlerini başlatacağını ve Güneş ikna olunca da konaktan gideceğini söyler. Dila, Sinan’ın oğlu için tuttuğu bakıcıya kafayı takar. Kadının Sinan’dan hoşlandığını düşünmeye başlar. Sude eve yerleşir ve hamileliğini Elif’in gözüne sokarak yaşamaya başlar. Elif’in, Güneş için konakta kaldığını anlayınca Güneş’le konuşur. Konaktan ayrılırlarsa Elif’in daha mutlu olacağını söyleyerek çocuğu doldurur. Bakıcı, Sinan’a, Dila’yla ilgili gerçeği açıklar. Sinan, Dila ile yüzleşir. Dila için artık tek bir hedef vardır. Mutluluğunu çalan bakıcıdan intikamını almak…

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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