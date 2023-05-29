BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Fırat, Sude’nin Elif’e gitmesine sinir olur. Sude’nin konaktan gitmesini ister ama Sude bu sırada fenalaşır. Fırat ve Ayten, Sude’yi hastaneye götürürler ve hamileliğin riskli olduğunu öğrenirler. Elif’in de düşündüğü gibi Sude konakta kalacaktır artık. Elif, Güneş’in, Ayten’in etkisinde kaldığını anlar. Fırat’a boşanma işlemlerini başlatacağını ve Güneş ikna olunca da konaktan gideceğini söyler. Dila, Sinan’ın oğlu için tuttuğu bakıcıya kafayı takar. Kadının Sinan’dan hoşlandığını düşünmeye başlar. Sude eve yerleşir ve hamileliğini Elif’in gözüne sokarak yaşamaya başlar. Elif’in, Güneş için konakta kaldığını anlayınca Güneş’le konuşur. Konaktan ayrılırlarsa Elif’in daha mutlu olacağını söyleyerek çocuğu doldurur. Bakıcı, Sinan’a, Dila’yla ilgili gerçeği açıklar. Sinan, Dila ile yüzleşir. Dila için artık tek bir hedef vardır. Mutluluğunu çalan bakıcıdan intikamını almak…