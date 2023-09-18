İşlenmiş gıdalar, kurabiyeler, cipsler ve keklerde bulunan rafine şekerin kendinizi halsiz ve uyuşuk hissetmenize neden olabileceğine dikkat çekiyor.

"Bu gıdalardan ve dolayısıyla şekerden vazgeçerek muhtemelen enerjimizi artıracağız ve kendimizi her zamankinden daha iyi hissedeceğiz" diye ekliyor.

Yani, eğer bir ay boyunca şekerle arınmayı denerseniz, muhtemelen enerji seviyelerinizde doğal bir artış hissedersiniz.