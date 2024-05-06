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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Biontech'ten 3 ayda 315 milyon Euro zarar - İş-Yaşam Haberleri

        Biontech'ten 3 ayda 315 milyon Euro zarar

         Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Kovid-19 aşısına talebin düşmesi nedeniyle ilk çeyrekte 315,1 milyon Euro zarar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 17:03 Güncelleme: 06.05.2024 - 17:03
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        Biontech'ten 315 milyon Euro zarar
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        BioNTech'in, ocak-mart dönemine ilişkin bilançosuna göre, 2023’ün ilk çeyreğinde 502,2 milyon Euro net kâr eden şirket, bu yılın ocak-mart döneminde 315,1 milyon Euro net zarar açıkladı.

        Şirketin geçen yılın ilk çeyreğinde 14,24 Euro olan hisse başına net kârı da bu yılın aynı döneminde 2,05 Euro'ya indi.

        BioNTech'in geliri ise bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85 azalarak 187,6 milyon Euro'ya geriledi. Şirket, 2023'nin ilk çeyreğinde 1 milyar 277 milyon Euro gelir elde etmişti.

        Şirket açıklamasında, finansal sonuçlardaki değişimin, şirketin dünya genelinde Kovid-19 aşılarının satışından elde edilen gelirlerinin düşmesinden kaynaklandığı belirtildi.

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        “BioNTech, tüm yıl gelirlerinin yaklaşık yüzde 90‘ını 2024’ün son aylarında elde etmeyi bekliyor” ifadelerine yer verilen açıklamada, şirketin halen 2024/25 aşılama sezonu için başka bir varyanta adapte Kovid-19 aşısı üzerinde çalıştığı bildirildi.

        Açıklamaya göre, Kovid-19 salgını sonrası odak noktasını kanser ilacı geliştirmeye kaydıran şirket, ilk kanser ilacını 2026’da piyasaya sürmeyi planlıyor.

        BioNTech, bulaşıcı hastalıklar alanında ise sıtma, tüberküloz ve tüberküloza karşı aşı adayları için klinik testlere de başladı.

        BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, yılın geri kalanında, varyanta adapte bir Kovid-19 aşısı geliştirmeyi ve ticarileştirmeyi planladıklarını kaydetti.

        Prof. Dr. Şahin, “Kanser ve bulaşıcı hastalıklar için pazarlanan ilaçlara sahip ticari bir şirket olma amacıyla onkoloji birimimizin tam potansiyelini gerçekleştirmeye yönelik klinik geliştirme faaliyetlerimizi hızlandırmayı planlıyoruz.” ifadesini kullandı.

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