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        Haberler Ekonomi Kripto Para Binance kurucusu Changpeng Zhao hapisten çıktı - Kripto Para Haberleri

        Binance kurucusu Changpeng Zhao hapisten çıktı

        Kripto para borsası Binance'in kurucusu ve eski CEO'su Changpeng Zhao, dört ay sonra cezaevinden çıktı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.09.2024 - 10:19 Güncelleme: 28.09.2024 - 10:19
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        Binance kurucusu Changpeng Zhao hapisten çıktı
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        Dünyanın en büyük kripto para borsası olarak bilinen Binance'in kurucusu ve eski CEO'su Changpeng Zhao dört ay sonra cezaevinden çıktı.

        ABD Federal Cezaevleri Bürosu, Binance kurucusu ve eski CEO'su Changpeng Zhao'nun kara para aklamayı önleme (AML) ihlalleri nedeniyle 27 Eylül'de serbest bırakıldığını açıkladı.

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        Zhao, kasım 2023'te kara para ve terör finansmanı iddialarından suçlu bulunmuş ve cezaevine girmişti. Bu gelişmenin ardından Binance'in CEO'luğundan da istifa etmişti.

        Öte yandan, Binance kurucusu Changpeng Zhao, dört aylık cezasını çekmek üzere Dubai'den ABD'ye dönmeyi nisan ayında kabul etmişti.

        Zhao'nun ardından, şirketin üst düzey yöneticilerinden Richard Teng Binance'in yeni CEO'su olarak atanacağı duyurulmuştu. O dönem yapılan açıklamada, Teng'in 30 yılı aşkın finansal hizmetler ve düzenleme tecrübesiyle şirketin bir sonraki büyüme döneminde yönünü belirleyeceğini ifade edilmişti.

        4.3 MİLYAR DOLAR CEZA ÖDEDİ

        Binance ve Changpeng Zhao hakkında geçen yıl kasım ayında ABD'de dava açılmıştı. Dava neticesinde Binance kara parayı önleme yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4.3 milyar dolar ceza ödemişti. Changpeng Zhao da 50 milyon dolar ceza ödemeye mahkum edilmişti.

        Yaklaşık 60 milyar dolar net serveti olduğu tahmin edilen Changpeng Zhao'nun ABD'de bugüne kadar hapis cezasına çarptırılan en zengin kişi olduğu tahmin ediliyor.

        Zhao'nun halen kripto para borsası Binance'in yüzde 90 ile çoğunluk hissesini elinde tuttuğu öne sürülüyor.

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