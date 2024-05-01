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Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in kurucusu ve eski CEO'su Changpeng Zhao, kara para aklama ile mücadele yasalarını ihlal suçlamasıyla açılan dava kapsamında ABD’deki Seattle Federal Mahkemesi’nde dün hakim karşısına çıktı.

Savcıların caydırıcılık açısından emsal oluşturmak adına 3 yıl hapis cezası talep ettiği duruşmada, Zhao’nun avukatları müvekkillerinin hatasını kabul ederek ABD'ye gönüllü olarak geldiğini ve yasal otoritelerle işbirliği yaptığını hatırlatarak 5 ay denetimli serbestlik istedi.

Mahkeme Zhao’ya 4 ay hapis cezası verilmesine hükmederken, Yargıç Richard Jones kararın gerekçesi ile ilgili olarak “Yasal düzenlemelere tam olarak uyulduğundan emin olmak için gereken imkanlara, maddi kapasiteye ve insan gücüne sahip olmanıza rağmen bunda başarısız oldunuz” ifadelerini kullandı.

REKLAM SERVETİ ETKİLENMEYECEK Zhao kararına rağmen, CNBC’ye konuşan sektör uzmanları ve avukatlar, kişisel servetinin etkilenmeyeceğini ve muhtemelen artacağını söyledi. CNBC’ye konuşan avukat Tre Lovell, hükümetin Zhao’nun varlıklarına el koyma değil, yalnızca ceza verme hakkı olduğunu söyledi. Eski federal savcı Neama Rahmani de Zhao’nun kişisel servetinin cezadan etkilenmeyeceğini ifade etti. Forbes’un Milyarderler listesine göre Zhao’nun kişisel servetinin 33 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. SUÇLAMALARI KABUL ETMİŞTİ

Suçlamalar sonrası geçtiğimiz Kasım ayında ABD Adalet Bakanı Merrick Garland Binance'in söz konusu ihlalleri kasten gerçekleştirdiğini kabul ettiğini belirterek Binance'in ödeyeceği yaklaşık 4,3 milyar doların bugüne kadar verilen en büyük cezalardan biri olduğunu vurgulamıştı. Anlaşmanın bir parçası olarak Binance'e bir izleme ve raporlama zorunluluğu da getirildiğinin bilgisini veren Garland, şirketin geçmiş işlemleri incelemesi ve şüpheli faaliyetleri federal yetkililere bildirmesi gerektiğini kaydetmişti. YENİ CEO RICHARD TENG OLMUŞTU

Çin'de doğup ve 12 yaşında Kanada’ya göçen Binance CEO'su Zhao, anlaşma kapsamında istifa etmeyi ve 50 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etmişti. Zhao, X hesabından yaptığı paylaşımda, hatalar yaptığını ve sorumluluk alması gerektiğini belirterek Binance ve kendisi için en doğrusu olacak şekilde şirketin CEO'luğundan ayrıldığını duyurmuştu. Binance’in artık bir 'bebek' olmadığını, şirketin yürümesi ve koşmasına izin vermenin zamanı geldiğini vurgulayan Zhao, "Binance'in sahip olduğu derin altyapıyla büyümeye ve başarılı olmaya devam edeceğini biliyorum" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Zhao, şirketin üst yöneticilerinden Richard Teng'in artık Binance CEO'su olarak görev yapacağına işaret ederek Teng'in 30 yılı aşkın finansal hizmetler ve düzenleme tecrübesiyle şirketin bir sonraki büyüme döneminde yönünü belirleyeceğini ifade etmişti. * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.