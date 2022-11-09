Kripto paralarda kara çarşamba!

Kripto para piyasalarında FTX merkezli çalkantı tüm hızıyla devam ediyor. Dün Binance CEO'su Changpeng Zhao (CZ) likidite sıkışıklığı yaşayan FTX'in tamamını satın almak üzere niyet mektubu imzaladıklarını açıklamıştı.

Söz konusu açıklama öncesi Bitcoin 19.000 doların altında seyrederken dakikalar içerisinde 20.000 doların üzerine tırmandı. Ancak bu yükseliş uzun sürmedi.

FTX gibi günlük işlem hacmi 12.5 milyar dolar seviyesinde olan dünyanın en büyük kripto para platformlarından birisinin yaşadığı sıkıntılar piyasaya yönelik güvenin genel olarak sarsılmasına yol açtı.

Bu sebeple Bitcoin dün 17.700 doların altını test etse de bugün gün genelinde 18.100-18.600 dolar bandında bir seyir izlemişti.

Bir güven kaybı yaşansa da en azından FTX müşterilerinin mağdur olmaması ve platformun bir domino etkisi yaratmayacak olması sebebiyle piyasada kısmi bir rahatlama yaşanmıştı.

Ancak bugün akşamüstüne doğru Binance'in FTX alımını tamamlamaya niyeti olmadığına dair çıkan söylentiler yeni bir çakılmaya yol açtı. Bu söylentiler henüz resmi bir ağızdan ne doğrulandı ne de yalanlandı.

Bitcoin TSİ 20.30 itibarıyla günlük yüzde 15 değer kaybederek 16.979 dolara kadar düştü. Piyasa değeri bakımından ikinci büyük kripto para olan Ethereum ise yüzde 23 düşerek 1.163 dolara geriledi.

145 MİLYAR DOLAR BUHARLAŞTI

Binance Coin yüzde 23, Ripple yüzde 18.5, Cardano (ADA) yüzde 13, Dogecoin ise yüzde 20.4'lük değer kayıplarına imza attı. FTX'in yerel parası FTT ise yüzde 77 değer kaybederek 3.7 dolara indi.

Kripto paraların böylece toplam piyasa değeri son 24 saatte 145 milyar dolar eriyerek 850 milyar dolara geriledi.

FTX etrafında haftasonu likidite sıkışıklığı yaşadığına dair dedikoduların çıkmasının ardından Binance CEO'su CZ, LUNA krizinden ders aldıklarını belirterek ellerindeki tüm FTX Tokenları (FTT) satacaklarını açıkladı. Yaklaşık 580 milyon dolarlık satış yatırımcıların büyük bir panik yaşamasına yol açtı.

FTX kullanıcılarının paralarını çekemediğine yönelik şikayetleri sosyal medyada dillendirmeye başlamasının ardından FTX Kurucu ve CEO'su Sam Bankman Fried müşteri varlıklarına ilişkin herhangi bir sorun olmadığını belirterek CZ'yi 'asılsız dedikodular sebebiyle rakiplerinin peşine düşmekle' suçlamıştı.

Ancak bu açıklamanın üzerinden 24 saat geçmeden Bankman Fried, CZ'yi arayarak likidite sıkışıklığı yaşadıklarını ve Binance'ten yardım istediğini söyledi. Bunun üzerine taraflar arasında bir niyet mektubu imzalandı. Taraflar satın almaya yönelik ön anlaşmayı sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Bu akşam itibarıyla ise FTX ve kullanıcılarının geleceği belirsiz görünüyor. Kripto para dünyasının iki devi FTX ve Binance arasında yaşananlar ise yatırımcıya adeta bir 'kara çarşamba' yaşatıyor.

ÇALIŞANLARA FTT UYARISI

CZ bugün Twitter hesabından çalışanlarına konuyla iglili yolladığı mektubu paylaştı. Mektupta satın almaya yönelik inceleme sürecinin devam ettiğini bildirdi. İlk satın alma açıklamasında da inceleme sürecinin ardından satın almanın sonlanacağı belirtilmişti. Dolayısıyla mektupta yeni bir bilginin yer almadığı görüldü. Ünlü CEO'nun, çalışanlarına FTT alım-satımı yapmamaları yönünde uyarıda bulunması ise dikkat çekti.

Yaşanan süreci kendilerinin planlamadığını belirten CZ FTX'in çöküşünün sektör için olumsuz olduğunu belirtti. Bunun yanında artık en büyük olarak algılandıkları için sık sık saldırılarla karşılaşabileceklerini ifade etti. Şeffaflığın önemini vurguladı.

Sam Bankman-Fried ise normalde sosyal medyayı aktif kullansa da bugün henüz herhangi bir paylaşım yapmadı.