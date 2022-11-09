Binance dalgalanma sebebiyle sigorta fonunu büyüttü

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Kripto para piyasasında büyük dalgalanmalar yaşanmaya devam ediyor. Dün Binance'in FTX'i satın almasıyla 20.000 doların üzerine tırmanan Bitcoin'de sert bir düşüş yaşandı ve bu sabah itibarıyla 18.350 dolardan işlem gördü.

Bitcoin günlük yüzde 7 değer kaybederken, Ethereum'da yüzde 11'lik düşüşle 1.304 dolara geriledi.

Yaşanan bu dalgalanmalar sonucu Binance kullanıcı varlıklarını korumak için yeni bir adım attığını duyurdu.

Binance CEO'su Changpeng Zhao (CZ) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sigorta fonu işlevi gören Kullanıcılar için Güvenli Varlık Fonu'nu (SAFU) piyasada yaşanan son dalgalanmaların ardından 1 milyar dolarlık değere yükselttiklerini açıkladı.

2018'DE OLUŞTURULDU

SAFU, Binance tarafından kullanıcılarının varlıklarını korumak için Temmuz 2018'de oluşturulmuş bir acil durum sigorta fonu. Fonun oluşturulmasının ardından Binance, tüm alım-satım komisyonlarının yüzde 10'unu bu fona tahsis edeceğini açıklamıştı.

SAFU'nun toplam büyüklüğünde, Binance tarafından koşullara göre değişikliğe gidilebiliyor.