Binance 4.3 milyar dolar ceza ödeyecek, CZ görevinden ayrılacak

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ABD Adalet Bakanlığı'nın işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance hakkında yürüttüğü kara para aklama soruşturması uzlaşmayla sonuçlandı. The Wall Street Journal Binance'in soruşturmanın neticelenmesi için 4.3 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etti. Binance'in yaptırım kapsamındaki şahıslara platformunda işlem yapmaya izin vererek kara para aklanmasına aracılık ettiği iddia ediliyordu.

ABD basını bunun yanında Binance Kurucu ve CEO'su CZ'nin de suçlamaları kabul ederek görevinden ayrılmayı kabul ettiğini bildirdi.

Forbes listesine göre 10.2 milyar dolarlık serveti bulunan 46 yaşındaki CZ kripto paranın dünyadaki en etkili ve güçlü ismi olarak kabul ediliyordu.

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KRİPTO PARALARDA DALGALANMA

Söz konusu haberlerin ABD basınında yer bulmaya başlamasıyla kripto paralarda yüksek oynaklık görüldü. Bitcoin önce 36.920 dolardan hızlı bir şekilde 37.410 dolara yükseldi. Ardından yeniden 36.900 dolara kadar geriledi. Binance platformunun yerel kripto parası BNB ise önce 250 dolardan 270 dolara çıktı. Daha sonra 239 dolara geriledi.

EN AZ 5 YILDIR DEVAM EDİYORDU

Analistler ilk anda yaptıkları yorumlarda verilen cezanın kripto para piyasası açısından olumlu etkileri olabileceğine dikkat çekti. Binance ve CEO'su hakkındaki soruşturma en az 5 yıldır devam ediyordu ve bu soruşturmanın nasıl sonuçlanacağı bilinmediği için sürekli konuyla ilgili Binance'in kapatılması dahil, türlü spekülasyonlar yapılıyordu.

"POZİTİF BİR GELİŞME"

Londra merkezli Nickel Digital Asset Management'ın CEO'su Anatoly Crachilov konuyla ilgili Reuters'a yaptığı değerlendirmede "Bunu pozitif bir gelişme olarak görüyoruz. 4 milyar dolar civarındaki bir uzlaşmayı Binance kaldırabilir.

"SİSTEMATİK BİR RİSKTİ"

Kripto para endeks sağlayıcısı CF Benchmarks'ın CEO'su Sui Chung ise verilen cezanın Binance'in ani çöküş riskini ortadan kaldırdığını ifade ederek "Binance'in bir gecede yok olma ihtimali kripto para piyasası için bir sistematik riskti. Ancak bir uzlaşma olduğuna göre bu risk ortadan kalkmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

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YENİ CEO'NUN TENG OLMASI BEKLENİYOR

Binance'de CZ'nin yerine CEO koltuğuna oturma ihtimali en kuvvetli ismin şirketin mevcut Bölgesel Pazarlar Başkanı Richard Teng olduğu belirtiliyor. Sermaye piyasalarında 20 yılı aşkın bir kariyeri bulunan Teng özellikle regülasyonlar alanındaki tecrübesiyle öne çıkıyor.