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Bim bisküvi ve şekerleme firması kuruyor

Bim, 40 milyon TL sermayeli bisküvi ve şekerleme üretimi firması kurmak için işlemlere başladığını açıkladı

15.09.2021 - 11:29 | Güncelleme: ABONE OL
Bim bisküvi ve şekerleme firması kuruyor
HABERTURK.COM

Perakende zinciri Bim, bisküvi ve şekerleme üretimi yapmak üzere 40 milyon TL sermayeli bir şirket kurmak için işlemlere başladığını açıkladı.

Firmadan dün akşam KAP'a gönderilen bildirimde şu ifadeler yer aldı:

"Yönetim Kurulu'nun 14 Eylül 2021 tarihinde aldığı karara istinaden; Şirketimizin tedarik sürdürülebilirliğini iyileştirme adına, mağazalarımızda satışta bulunan bazı bisküvi ve şekerleme ürünlerinin üretimini yapmak üzere 40.000.000 TL sermayeli bir şirketin kurulmasına ve kuruluş işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir."

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