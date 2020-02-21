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Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden olan BİM, temizlik kağıdı üreticisi Aktül'deki yüzde 14 oranındaki payının tamamını 155 milyon lira bedelle Ömer Hulusi Topbaş'a sattı.

Firmadan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yönetim Kurulu 20.02.2020 tarihinde aldığı kararla, temizlik kağıdı üretimi faaliyetinde bulunan iştirakimiz Aktül Kağıt Üretim Pazarlama A.Ş.'nin yüzde 14 oranındaki paylarının tamamını 155.000.000 TL bedelle Ömer Hulusi Topbaş'a tüm hak ve vecibeleri ile satış ve devrine, bununla ilgili işlemlerin ifa edilmesine karar vermiştir. Ömer Hulusi Topbaş BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesidir."