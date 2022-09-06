Her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden farklı ve indirimli ürün BİM'de satışa çıkacak. 9 Eylül Cuma günü müşterisiyle buluşacak BİM aktüel kataloğunda, teknolojik aletlerden ev eşyalarına, Harry Potter ürünlerinden oyuncağa kadar birçok ürün yer alıyor. İşte BİM aktüel kataloğu...