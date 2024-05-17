BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta 17 Mayıs Cuma BİM aktüel kataloğunda indirimli ürünler neler?
BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesini duyurdu. Cuma gününden itibaren kamp malzemesinden mutfak araç gereçlerine varıncaya kadar yüzlerce çeşit üründe indirim var. Çay bardağı, fırın eldiveni, süzgeç, telefon tutucu, saksı, saatin yanı sıra kamp yapacak olan vatandaşların ilgisini çeken çift katmanlı çadır, fonksiyonel kamp sandalyesi, kamp yastığı indirimli ürünler arasında yer aldı. Peki, 17 Mayıs Cuma BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde? İşte 17 Mayıs 2024 Cuma gününün BİM aktüel ürünler kataloğu
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BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. BİM bu hafta indirimli gıda ürünlerinin yanı sıra, ile tipi çadır 4.999 TL, solar panelli güç kaynağı 1.599 TL, paslanmaz çelik 3'lü kamp yemek seti 999 TL, kamp bıçağı 429 TL'den satılıyor. İşte 17 Mayıs 2024 Cuma BİM kataloğu indirimli ürünleri
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BİM 17 MAYIS 2024 CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Northpacific Aile Tipi Çadır - 4.999 TL
Northpacific Verandalı Çadır - 3.999 TL
Northpacific Hızlı Kurulan Duş-Giyinme Tuvalet Çadırı - 799 TL
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Northpacific Uyku Tulumu - 599 TL
Northpacific Şişme Kamp Yastığı - 199 TL
Proware Solar Panelli Güç Kaynağı - 1.599 TL
Kamp Işığı - 139 TL
Paslanmaz Çelik 3'lü Kamp Yemek Seti - 999 TL
El Feneri - 189 TL
Northpacific Çok Fonksiyonlu Outdoor Kol Saati - 449 TL
Northpacific Katlanabilir Matara - 199 TL
Northpacific Fonksiyonel Kamp Sandalyesi - 1.799 TL
Proware Büyük Kamp Baltası - 699 TL
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Proware Fonksiyonel Kamp Baltası - 279 TL
Proware Çok Amaçlı El Aleti - 429 TL
Kamp Bıçağı - 429 TL
Northpacific Hamak - 349 TL
Proware Çadır Kazığı - 99 TL
Halat - 199 TL
Orcamp Pro Seramix Portatif Ocak - 899 TL
Orcamp 6 Kanatlı Rüzgarlık - 329 TL
Mounty Masa & 2 Adet Katlanır Kamp Sandalyesi - 699 TL
Mounty Plastik Kollu Katlanır Kamp Sandalyesi - 229 TL
Bluetti Taşınabilir Güç İstasyonu - 12.999 TL
Stanley Advanture 1 Litre Termos - 1.299 TL
Hobby Life Matara - 99 TL
Chef's Tava - 189 TL
Cook Love Cam Kesme Tablası - 99 TL
LAV 6'lı Lal Çay Bardağı - 79 TL
Glass in Love Cam Elma Şekilli Kupa - 99 TL
Su Kovası - 79 TL
Süzgeç - 59 TL
Telefon Tutucu - 7,50 TL
Piccolo Mondi Eğlenceli Oyuncaklar - 79 TL
Yükselen Zeka Dikkat Kutusu Pikto - 219 TL
Piccolo Mondi Oyuncak Polis Jeep - 179 TL
Lelia Asalı Taç Seti - 69 TL
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Menekşe Saksı - 34,50 TL
Askılı Balkon Saksı - 49,50 TL
Saksı - 24,50 TL
Kiğılı Polo Yaka T-shirt - 279 TL
Hambez Pantolon - 169 TL
Saat - 175 TL
Sesli Home Kilim - 159 TL
Kadın Yüksek Taban Terlik - 115 TL
Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi - 49,50 TL
Fırın Eldiveni - 32,50 TL
Kadın Klasik Terlik - 59 TL
Erkek Çapraz Terlik - 69 TL
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