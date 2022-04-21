BİM'de bu hafta; ışıklı çocuk spor ayakkabı, derin dondurucu, cam set üstü ocak, buharlı temizleyici, çok amaçlı dolap, yazıcı, cep telefonu ve takı dokuma seti, oyuncu kulaklık, porselen fincanlı çaydanlık, manyetik aktivite seti, ışıklı kettle ve daha bir çok indirimli ürün satışa sunulacak. İşte, BİM 22 Nisan 2022 aktüel ürünler listesi...