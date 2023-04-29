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BİM aktüel mayıs ayı kataloğu: 2 - 5 Mayıs BİM kataloğu fiyat listesi ile çeyiz seti satışa çıktı!

BİM aktüel kataloğu yayında: Çeyiz seti geliyor!

BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta çeyiz seti ve birbirinden çeşitli ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte, BİM aktüel kataloğu ile mayıs ayı indirimli ürünlerin fiyatları...

Giriş: 29.04.2023 - 17:40 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 2 - 5 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; çeyiz paketinden, küçük ev aletlerine, beyaz eşyalardan, ankastre setine, kozmetik malzemelerden, mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 2 - 5 Mayıs 2023 kataloğu ve fiyat listesi...

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1200 g (159 TL)

    Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g (179 TL)

    Yarım Yağlı Süzme Peynir 1000 g (79 TL)

    Labne 3x180 g (59,50 TL)

    Tam Yağlı Beyaz Peynir 900 g (79 TL)

    Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg (99 TL)

  • Toz Deterjan Active 9 kg (179 TL)

    Bulaşık Makinesi Tableti Platinum Plus 75'li (259 TL)

    Tuvalet Kağıdı 2 Katlı 12'li (52 TL)

    Kağıt Havlu 2 Katlı 8'Lİ (54 TL)

    Peçete 200’lü (28,50 TL)

     

  • Makyaj Temizleme Suyu 400 ml (54 TL)

    Sıkılaştıcı Vücut Losyonu 250 ml (69 TL)

    Çeyiz seti (2599 TL)

  • Titreşimli Yüz Masaj Aleti (59 TL)

    Tartı Hs101 (179 TL)

    Pijama Takımı (159 TL)

    Epilatör Bre225 (279 TL)

  • Sıcak Hava Saç Şekillendirici (699 TL)

    Kol Saati (449 TL)

    Çift Kişilik Nevresim Takımı (499 TL)

    Saç Kurutma Makinesi (229 TL)

     

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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