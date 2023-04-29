2 - 5 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; çeyiz paketinden, küçük ev aletlerine, beyaz eşyalardan, ankastre setine, kozmetik malzemelerden, mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 2 - 5 Mayıs 2023 kataloğu ve fiyat listesi...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1200 g (159 TL)
Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g (179 TL)
Yarım Yağlı Süzme Peynir 1000 g (79 TL)
Labne 3x180 g (59,50 TL)
Tam Yağlı Beyaz Peynir 900 g (79 TL)
Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg (99 TL)