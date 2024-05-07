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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler BİM aktüel kataloğu yayında! Benzinli ATV yarın satışta! Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu haftanın indirim listesinde neler var? - Merak Edilenler Haberleri

        BİM aktüel ürünler kataloğu: Benzinli ATV yarın satışta! Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu haftanın indirim listesi

        Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Sınırlı sayıda stoklarla indirimli ürünlerini yayınlanan BİM'de bu hafta benzinli ATV 49.999 TL'den satışa sunuluyor. 10 Mayıs Cuma BİM aktüel ürünler indirimlerinde Blender seti, Air Fryer, Mini fırın, buzdolabı, katlanır masa, 3 tekerlikli smart bisiklet yer alıyor. Haftanın ön plana çıkarılan ürününün benzinli ATV olduğu listede çeşitli teknolojik ürünler ve ev aletleri de dikkat çekiyor. İşte 10 Mayıs 2024 Cuma tarihli BİM aktüel kataloğu içerisinde yer alan ürünlerin tamamı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 16:39 Güncelleme: 07.05.2024 - 16:39
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        • 1

          Cuma günü BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM indirimlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, BİM indirimli aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. 10 Mayıs 2024 Cuma günü satışta olacak BİM aktüel kataloğu ürünlerinin tamamı şöyle...

        • 2

          BİM 10 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

          110cc Off Road Benzinli ATV ŞKYET
          Speedlight Pro İnce Teker E-Bike KUBA
          Rookie 20 Jant 21 Vites Amortisörlü Venti
          Braun Blender Seti (Model: MQ5207WH)
          Philips Air Fryer (Model: HD9650/90)

        • 3

          Kumtel Air Fryelı Mini Fırın
          Dienni 3 Kapaklı Gardırop Beyaz
          Kumtel Tezgahaltı Buzdolabı
          Mimilos Desenli Katlanır Masa

        • 4

          Elit Rattan Masa 80x80
          Ares Rattan Koltuk
          Nibras Koltuk
          Örgü Tabure BIXL
          Rubi Çocuk Koltuğu BIXL
          Kalin Sıcak Mum Silikon Tabancası 60W
          Kalin - Mum Silikon 200GR
          İnce Sıcak Mum Silikon Tabancası 30W
          Peçko Tütsülük & Palosanto Set
          Premium Gaz Lambası

        • 5
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