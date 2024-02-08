BİM aktüel kataloğu ürünleri yarın satışa çıkacak! 9 Şubat 2024 BİM indirimli ürünler listesi
BİM aktüel 9 Şubat 2024 kataloğu indirimli ürünleri belli oldu. Bu hafta cuma günü farklı kategorilerde birçok sınırlı sayıdaki ürün satışa çıkacak. 9 Şubat 2024 BİM kataloğunda Sevgililer Günü'ne özel hediye fırsatları öne çıkıyor. Bu hafta BİM'de saç şekillendiriciden tıraş makinesine, saat ve bileklik setinden dizüstü bilgisayara kadar birçok indirimli ürün raflardaki yerini alacak. İşte, 9 Şubat 2024 Cuma BİM kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesi...
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BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünler alıcısıyla buluşuyor. Bu hafta cuma günü raflardaki yerini alacak yeni BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte, 9 Şubat 2024 BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...
BİM AKTÜEL 9 ŞUBAT 2024 KATALOĞU
LG 55 Inç UHD Smart TV - 18.999 TL
HP Notebook - 10.999 TL
Dijitsu 32 Inç HD Ready Tv - 3.799 TL
Kumtel Sürgülü Aspiratör - 999 TL
Heiefer Yeni Saç Kurutma Makinesi - 2.999 TL
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Polosmart Saç Düzleştirici - 279 TL
Polosmart Saç Şekillendirici - 279 TL
Philips Epilatör - 579 TL
Polosmart Saç Sakal Erkek Bakım Chiazı - 219 TL
Polosmart Tıraş Makinesi 3 Başlıklı - 219 TL
Makyaj Fırça Seti - 139 TL
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Tablet Mop Temizlik Seti - 139 TL
Sürgülü Kapak Erzak Kabı - 99 TL
Saplı Faraşlı Fırça - 49,50 TL
Yuvarlak Emaye Tepsi - 69 TL
İkili Süzgeç - 55 TL
15 Bölmeli Organizer - 65,50 TL
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Chef's Karnıyarık Tenceresi - 319 TL
Benante Kahvaltı Seti - 419 TL
Paşabahçe Iconic Kase - 24,50 TL
Güral Porselen Pasta Tabağı - 119 TL
Kütahya Porselen Kupa - 99 TL
Silikon Mutfak Seti - 99 TL
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Pufu Pelüş Koala - 219 TL
Oyuncak Otoyol Puzzle Seti - 119 TL
Barbie Bebek - 129 TL
Oyuncak Dinozoro ve Yavrusu - 79 TL
Otobant - 69 TL
4x4 Oyuncak Arabalar - 19,50 TL
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Kol Saati ve Bileklik Seti - 219 TL
Askılı Çanta - 149 TL
Cüzdan - 85 TL
Kadın Düğmeli Pijama Takımı - 269 TL
Molinella Tek Kişilik Nevresim Seti - 329 TL
Wellsoft Çift Kişilik Battaniye - 239 TL
Molinella Çift kişilik Fitted Çarşaf - 149 TL
Keçe Kapı Önü Paspası - 32,50 TL
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