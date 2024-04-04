BİM aktüel 5 Nisan 2024 kataloğu: BİM'e yarın teknolojik cihazlar geliyor
BİM, haftalık aktüel kataloğunda birçok ürün getiriyor. Yarın yani Cuma günü BİM aktüelde; elektrikli bisiklet, halı yıkama makinesi, tost makinesi, mini blender set gibi birçok elektronik cihaz geliyor. İşte, BİM aktüel 5 Nisan 2024 kataloğu...
- 1
BİM aktüel 5 Nisan 2024... BİM'de bu hafta yine birçok ürün indirimli olarak raflarda yerini alacak. 5 Nisan Cuma günü elektronik cihazlar, elektrikli mutfak eşyaları, tamirat edavatları, mangal malzemeleri, bahçe dekorasyonu için malzemeler ve çeşitli tekstil ürünler geliyor. İşte, BİM aktüel 5 Nisan 2024 kataloğu...
BİM AKTÜEL 5 NİSAN 2024 KATALOĞU
Luna saksı 29,50 TL
Sakura saksu 14,50 TL
Orkide saksı 24,50 TL
Bitki toprağı 22,50 TL
- 2
Fakir Halı Yıkama Makinesi 9 bin 999 TL
Luxell XXL Fastfryer 2 bin 499 TL
Blaupunkt Tost Makinesi 1.699 TL
Heifer Mini Blender Set 999,00 TL
Fakir Noble Saç Kurutma Makinesi 899,00 TL
- 3
Paşabahçe Gaia Meşrubat Bardağı 6'lı 129,00 TL
Paşabahçe Gaia Su Bardağı 6'lı 119,00 TL
Chef's Kızartma Tenceresi 22 cm 229,00 TL
Benante Porselen Gold Rimli Fincan Seti 599,00 TL
LAV Servis Tabağı 230 cc 17,50 TL
-
- 4
Sprial hortum seti 249 TL
Sulama hortum başlığı 129 TL
Bitki sulama aparatı 59 TL
- 5
BİM AKTÜELDE BU HAFTA NELER VAR?
Gaia su bardağı 119 TL
Kızartma tenceresi 229 TL
Ayakkabılık 129 TL
- 6
LG 55 İnç 4K Smart Nanocell Tv 20 bin 999 TL
LG 55" UHD Smart Tv 18 bin 999 TL
APE RYDER BONOBO Elektrikli Bisiklet 59 bin 999 TL
RKS RSIII PRO X Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 20 bin 999 TL
-
- 7
Fon perde 135 TL
Jakarlı koltuk örtüsü 129 TL
Vakumlu hurç üçlü set 109 TL