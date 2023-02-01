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BİM aktüel 3-7 Şubat 2023 kataloğu: Bu hafta BİM aktüel kataloğu ürünleri neler, hangi ürünler indirimde? BİM katalog indirimli ürünleri

BİM aktüel 3-7 Şubat 2023 kataloğu: BİM aktüel indirimli ürünler listesi

BİM 3-7 Şubat 2023 aktüel indirimli ürünler kataloğu alışveriş severlere sunuldu. BİM kataloğunda bu hafta pek çok farklı ürün müşterisiyle buluşacak. BİM'de bu hafta; sakal düzleştirici, saç şekillendirici, akıllı saat gibi farklı ürünler raflardaki yerini alacak. İşte 3 Şubat Salı ve 7 Şubat Cuma Bİm aktüel ürünler kataloğu tam liste...

Giriş: 01.02.2023 - 16:22 | Güncelleme: ABONE OL
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  • BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta teknolojik ürünlerden mutfak araç gereçlerine, gıdadan temizlik malzemelerine kadar birçok farklı ürün müşterisiyle buluşacak. İşte 3-7 Şubat 2023 BİM aktüel kataloğu indirimli ürünleri listesi...

    BİM AKTÜEL 3 ŞUBAT CUMA KATALOĞU

    Dijital Yağsız Fritöz 2.999 TL

    8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 699 TL

    Genişleyebilir 15.6' Sırt Çantası 399 TL

    Akıllı Saat 329 TL

    Saç Şekillendirici 279 TL

    Elektronik Mıknatıslı Yazı Tahtası 109 TL

    Sakal Düzeltici 279 TL

    Üçgen Zigon Sehpa Seti 299 TL

  • Kapaklı Uzun Saklama Kabı 1000 cc 34,50 TL

    Su Bardağı 3'lü 32,50 TL

    Meşrubat Bardağı 3'lü 35 TL

    Sos Şişesi 700 ml 15 TL

    Merdane 19,50 TL

    Yağ Şişesi 750 cc 29,50 TL

    Bulaşık Matı 29,50 TL

    Kelebek Kapaklı Cam Şekerlik 24,50 TL

    Kapaklı Taşınabilir Kek / Börek Fanusu 39,50 TL

    Tek Fiyat Pastacılık Ürünleri 10,50 TL

    Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 32 cm 129 TL

    Patisserie Büyük Servis Tabağı 32 cm 49,50 TL

    Melis Çay Seti 12 Parça 109 TL

    Çelik Saklama / Karıştırma Kabı 24 cm 109 TL

    Ayaklı Su / Meşrubat Sebili 4 Litre 59 TL

    Kek Kalıbı Çeşitleri 55 TL

    Dekorlu Pasta Tabağı 20 cm 169 TL

    Krema Pompası 15,50 TL

    Hamur Porsiyonlayıcısı 1 Litre 55 TL

    Un Eleği 600 ml 19,50 TL

    Retro Servis Maşası 39,50 TL

  • Naturalove Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası 119 TL

    Paşabahçe Kulplu İstanbul Bardak 99 TL

    Rakle Renkli Kahve Yanı Su Bardağı 85 TL

    Benante Porselen Çay Bardağı 89 TL

    4'lü Çekmece İçi Organizer 75 TL

    Lüks Embol Battaniye 349 TL

  • 7 ŞUBAT 2023 BİM AKTÜEL KATALOĞU

    Krem şanti 34,50 TL

    Wolke Kek 34,50 TL

    Protiterol 34,50 TL

    Dark kakao 19,75 TL

    Karışık pizza 46,50 TL

    Çikolata şelalesi 34,50 TL

    Mini cheesecake 55 TL

    Yarım yağlı yoğurt 65 TL

  • Omo toz deterjanı 189 TL

    Konsantre yumuşatıcı 54,50 TL

    Yüz temizleme jeli 45 TL

    Temizleyici tonik 45 TL

    Parfüm 57,50 TL

    5'li makyaj fırçası 149 TL

    Maskara 52,50 TL

    Dekoratif led ışık zinciri 59 TL

    Likit ruj 42,50 TL

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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