Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel 28 Haziran 2024 kataloğu: Bebek ürünleri kampanyası dikkat çekti! Bu hafta Cuma BİM katalog indirimli ürünleri

        BİM aktüel ürünler kataloğu çıktı! 28 Haziran 2024 bu hafta BİM kataloğu indirimli ürünleri

        BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. 28 Haziran Cuma gününe özel BİM aktüel kataloğunda bebek ürünleri kampanyası dikkat çekti. BİM 28 Haziran 2024 kataloğunda bu hafta; elektrikli süpürge 2.999 TL, elektrikli bisiklet 19.999 TL, porselen kupa 125 TL, katlanabilir çamaşır selesi 219 TL'den satışa sunulacak. İşte, 28 Haziran 2024 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 14:49 Güncelleme: 27.06.2024 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          BİM aktüel ürünler kataloğu resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Bu haftaki BİM indirimli ürünler kataloğunda bebek ürünlerinin ön plana çıktığı görüldü. Ayrıca teknolojik aletler ve mutfak araç gereçleri de indirimli fiyatlarla alıcısıyla buluşacak. İşte, 28 Haziran 2024 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...

          BİM 28 HAZİRAN 2024 KATALOĞU

          BabyCo Bebek Kangru 299 TL

          BabyCo Ana Kucağı 699 TL

          BabyCo Bebek Mama Sandalyesi 329 TL

          Wee Antikolik Akıtmaz Bardak 89 TL

          Wee Deseneli Emzik Askısı 34,50 TL

          Bebsi Pipetli Bardak 109 TL

          Mycey Kullan At Klozet Örtüsü 39,50 TL

        • 2

          Senna 65" Frameless Ultra HD Google Tv 17.499 TL

          Senna 43' Frameless Ultra Hd Google Tv 6.899 TL

          Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 2.999 TL

          Arnica Blender Seti 1.299 TL

          Kumtel Fastfryer 1.599 TL

          Luxell Fastfryer 2.499 TL

          Kumtel Dijital Yağsız Fritöz 1.999 TL

          Fakir Brila Buharlı Ütü 1.199 TL

          Kumtel Cam Set Üstü Ocak 2.199 TL

          Range Karla El Mikseri 799 TL

        • 3

          EFB4 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 19.999 TL

          TCL 55' 4K Ultra HD Google Tv 17.999 TL

          Samsung Galaxy A04 Cep Telefonu 4.999 TL

          Casper Via X30 Cep Telefonu 7.499 TL

          Polosmart TWS Kulaklık 349 TL

          Polosmart 3 Çıkışlı Şarj Kablosu 89 TL

          Latte Dönen Başlıklı Masaüstü Telefon Tutucu 59,90 TL

          Polosmart Kablosuz Masaüstü Şarj Cihazı 129 TL

          Lisanslı Tavan Lambası 299 TL

          Masaüstü Sinek Öldürücü 249 TL

        • 4

          BU HAFTA BİM'E İNDİRİMLİ NELER VAR?

          Fisher Price Hayvanlarla Tanışalım 359 TL

          Diytoy İlk 100 Sözcük 99 TL

          Gokidy Yelpaze Köpük Balon Oyuncağı 44,50 TL

          Piccolo Mondi Sesli Müzikli Oyuncak 199 TL

          Dokulu Puzzle 89 TL

          Birlik Oyuncak Müzikli Sesli Vur Davul Oyuncağı 229 TL

        • 5

          Kapri takım kadın 209 TL

          Valiz organizer set 79 TL

          Dikik kutusu 119 TL

          Mini boy hurç 55 TL

        • 6

          Chef's Derin Tencere 24 cm 319 TL

          Paşabahçe Dantel Çay Seti 12 Parça 199 TL

          Pirge Şef Bıçağı 16 cm 199 TL

          Pirge Dilimleme Bıçağı 16 cm 169 TL

          Glass in love Cam Ayaklı Meyvelik 199 TL

          Benante Çiçek Desenli Porselen Kupa 125 TL

        • 7

          Katlanabilir Çamaşır Selesi 219 TL

          Bebek Basamağı 119 TL

          Çocuk Küveti Filesi 44,50 TL

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Evlerinin bahçesinde baba kızı vurdular! Zanlılar en yakınları!
        Evlerinin bahçesinde baba kızı vurdular! Zanlılar en yakınları!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Biden-Trump karşılaşmasında öne çıkacak 8 madde
        Biden-Trump karşılaşmasında öne çıkacak 8 madde
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Yoğun bakım önünde çifte saldırı!
        Yoğun bakım önünde çifte saldırı!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        MSB'den 3.Dünya Savaşı açıklaması
        MSB'den 3.Dünya Savaşı açıklaması
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        Yasayla neler değişiyor?
        Yasayla neler değişiyor?
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        Ankara'nın simgesi Kuğulu Park'taki tel örgüler gündem olmuştu: Nedeni belli oldu
        Ankara'nın simgesi Kuğulu Park'taki tel örgüler gündem olmuştu: Nedeni belli oldu
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        103 vukuatı 138 yıl hapis cezası vardı... Firari kadın şüpheli yakalandı!
        103 vukuatı 138 yıl hapis cezası vardı... Firari kadın şüpheli yakalandı!
        'Cinsel istismara uğradım'
        'Cinsel istismara uğradım'
        "Bunalıma girdim"
        "Bunalıma girdim"
        Sen neymişsin be Taylor!
        Sen neymişsin be Taylor!
        İran'da seçime bir gün kala kritik hamle
        İran'da seçime bir gün kala kritik hamle
        Genç yaşta Parkinson vakaları artıyor!
        Genç yaşta Parkinson vakaları artıyor!
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"
        Habertürk Anasayfa