Her hafta birbirinden kaliteli markaları kampanyalı fiyatlarıyla müşterilerine sunan BİM bu hafta teknolojik ürünler ile raflardaki yerini alacak. BİM 4 EKİM 2019 aktüel ürünler kataloğunda incelediğimizde 64 GB cep telefonu, buharlı kazanlı ütü, fanlı ısıtıcı, elektrikli süpürge ve çocuk oyuncakları olmak üzere birçok ürünler BİM'de yerini alacak. İşte, BİM 4 Ekim ürünler kataloğu...