BİM 30 Eylül Salı aktüel ürünler kataloğu: BİM indirimlerinde bu hafta neler var?
Yeni haftanın 30 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi belli oldu. BİM Salı indirimlerinde toz deterjan, çamaşır parfümü, krem şanti, puding, kahve çeşitleri yer alıyor. Toz deterjan 299 TL'den satışa çıkıyor. Peki BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var, hangi indirimler yer alacak?
BİM 30 Eylül Salı aktüel ürünler kataloğu indirimleri belli oldu. Bu hafta Salı gününe özel öne çıkan ürünler arasında pasta süsleri ve temizlik malzemeleri bulunurken, Cuma gününe ait fırsatlar arasında yatak ve ütü masası yer aldı. İşte, 30 Eylül 2025 BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM AKTÜEL 30 Eylül 2025 KATALOĞU
Jacobs Filtre Kahve Monarch Intense- 189 TL
Çözülebilir Kahve Monarch Gold- 190 TL
Stick Çikolata Merci- 189 TL
Dr. Oetker 2 Kakaolu Puding & Çikolatalı Antep Fıstıklı Puding 394 g – 72,50 TL
Dr. Oetker Krem Şanti 3x72 g – 77,50 TL
Dr. Oetker Meyveli Sos 77 g – 24,50 TL
Dr. Oetker Pudra Şekeri 150 g – 24,50 TL
Dr. Oetker Waffle – 27,50 TL
Kent Boringer Kahve ve Tatlı Şurubu 200 ml (Karamel, Vanilya, Fındık) – 50,50 TL
Ülker %54 Bitter Kuvertür Çikolata 100 g – 157 TL
ABC Toz Deterjan 12 kg- 299 TL
Çamaşır Parfümü- 119 TL
