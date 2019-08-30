Her hafta müşterilerine kampanyalı ürün sunan BİM, bu hafta da öğrencilere hitap edecek. BİM 30 AĞUSTOS 2019 aktüel ürünler kataloğunu incelediğimizde öğrenciler için birçok kırtasiye ve okul malzemelerinde indirim bulunuyor. İşte, BİM 30 Ağustos aktüel ürünler kataloğu...