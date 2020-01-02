Her hafta birbirinden kaliteli markaları kampanyalı fiyatlarıyla müşterilerine sunan BİM bu hafta birçok mutfak eşyaları ile raflardaki yerini alacak. BİM 3 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğunda incelediğimizde Vestel venüs Go Cep Telefonu, Blender Set Rhapsody, Fanlı Isıtıcı ve birçok ürün BİM'de yerini alacak. İşte BİM 3 Ocak ürünler kataloğu...