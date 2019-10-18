BİM aktüel ürünler kataloğunda ne var? sorusu bu haftaki indirimli ürünleri araştıranlar tarafından soruluyor. BİM'de bugünden itibaren indirimli fiyatlarıyla raflarda olacak ürünler arasında evtekstili ve kışlık kıyafet gibi ürünlerin yanı sıra oyuncak ve mutfak gereçleri de yer alıyor. BİM 18 Ekim aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 18 EKİM

HP Notebook 1799 TL