Her hafta birbirinden kaliteli markaları kampanyalı fiyatlarıyla müşterilerine sunan BİM bu hafta birçok mutfak eşyaları ile raflardaki yerini alacak. BİM 17 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğunda incelediğimizde HP Notebook, 48 parça porselen yemek takımı, blender robot seti, 24 parça çatal kaşık bıçak takımı, çelik karnıyarık tenceri, çay makinesi ve birçok ürün BİM'de yerini alacak. İşte BİM 17 Ocak ürünler kataloğu...