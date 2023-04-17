Üzerinde yaşadığımız dünyanın en büyük sorunlarından bir tanesi, küresel ısınma... Hayatımızı sürdürmek için geliştirdiğimiz teknolojilerin maliyeti yalnızca ekonomik değil, dünyanın geleceği için de hayati önemde oluyor. Bu nedenle otomotivden, enerjiye, havacılıktan, atık yönetimine birçok sektör ortaya çıkarttıkları emisyon değerlerini düşürerek, karbon ayak izlerini azaltmak için önemli çalışmalar yürütüyor. Dünyanın geleceğini düşünerek özel yatırımlar yapıyor.

Bilişim sektörü de bu alanda dev endüstrilerle yarışan bir karbon ayak izine sahip. Her ne kadar egzoz gazı gibi görünür bir emisyon ortaya çıkartmıyor sanılsa da bilgi işlem sektörünün karbon ayak izinin havacılık ve denizcilik sektörlerinin üzerinde olduğu belirtiliyor.

KARBON AYAK İZİNİN %73,2'Sİ 'ENERJİ'DEN

'Ourworldindata'nın verilerine göre, Karbon ayak izinin %73,2'sini enerji oluşturuyor. Bunun %24,2'si endüstride kullanılan enerji, 17,5'i binalarda kullanılan enerjiden oluşurken, ulaştırma/taşımacılık ise %16,2 ile dünya üzerinde karbon emisyonu en yüksek olan sektörler arasında yer alıyor.

Alt kırılımlarına baktığımız zaman ise zirvede %11,9 ile karayolu taşımacılığı yer alıyor. Otomobil, kamyon, motosiklet ve otobüs dahil olmak üzere her türlü karayolu taşımacılığından kaynaklanan benzin ve dizelin yakılmasından kaynaklanan emisyonlar bunun içerisinde yer alıyor. Geriye kalanlar içerisinde ise, havayolu taşımacılığı, deniz, demiryolları ve boru hatları yer alıyor.

SEKTÖR HAREKETE GEÇTİ

Verilerde, havayolu sektörünün karbon ayak izi %1,9, deniz taşımacılığının karbon ayak izi ise %1,7 olarak belirtiliyor. HPE (Hewlett Packard Enterprise) Türkiye, Doğu-Güney Avrupa, Kafkaslar ve Orta Asya Genel Müdürü Güngör Kaymak'ın özel olarak verdiği bilgiye göre ise bilgi işlem sektörü yüzde 3,4'lük karbon ayak izi oranı ile denizcilik ve havayolu sektörünün toplam karbon emisyonuna neredeyse denk bir salıma sahip.

Bu durumun sektörde özel bir çalışma gerektirdiğini vurgulayan Kaymak, "Bu sebeple geri dönüştürülebilir malzemeler kullanarak yeni nesil hizmet anlayışına geçiyoruz. Şirket olarak 'Green Lake' hizmeti ile malzeme satmak yerine hizmet satma üzerine bir politika kuruyoruz" dedi.

"YALNIZCA İŞİ DEĞİL DÜNYAYI DA SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMAK"

Gelişen teknolojilerle birlikte data üretimi her geçen gün artma devam ediyor, data üretiminin gösterdiği artış hem kullanım hem de veri saklama maliyetlerini yukarıya çekiyor. Datayı saklamanın maliyetin yanı sıra karbon ayak izini de önemli ölçüde etkilediğini vurgulayan Güngör Kaymak, "Veri kullanımı ve saklama gereksinimi artarak devam ettikçe daha fazla ve daha büyük cihazlara, makinelere ihtiyaç duymaya başlıyoruz. Bu da bilgi işlem sektörünün %3,4 seviyelerinde olan karbon ayak izinin de artmasına sebep oluyor. Şirketlerin sürekli olarak güncel teknolojiye sahip olabileceği bir modele geçerek bu ayak izini minimuma indirmeyi hedefliyoruz. GreenLake modeli ile hedefimiz yalnızca işi değil dünyayı da sürdürülebilir kılmak" şeklinde konuştu.

YILDA 50 MİLYONDAN FAZLA ELEKTRONİK ATIK

Elektronik atıkların ciddi bir tehlike ortaya çıkarttığını vurgulayan Kaymak, "Yılda 50 milyonun üzerinde bir elektronik atık ortaya çıkıyor. Sürdürülebilirliğin dünyamızın geleceği için en önemli konuların başında geldiğinin bilinciyle, geliştirdiğimiz ürünlerde ve müşterilerimize sunduğumuz sahip olma modellerinde sürdürülebilirliği en ön plana koyuyoruz. HPE GreenLake’in zenginleşen bu yeni çözümüyle dijital dönüşüm çabalarını bu çerçevede ele alıp müşterilerimize kolay erişilebilir, esnek, ekonomik ve sürdürülebilir hibrit bulut deneyimi sunuyoruz. Yeni modelinde HPE sistemde yer alan ürünlerinin %90'ını geri dönüştürülebilir olarak tasarlıyor. Bu sayede senelik 3 milyon adedin üzerinde elektronik atığı kendi dönüşüm merkezlerimizde yeniden hayata kazandırıyoruz" dedi.

BLOK DEPOLAMAYI GENİŞLETİYOR

HPE Alletra Storage MP'nin esnek mimarisinden faydalanan yeni dosya ve blok depolama teklifleri, GreenLake aracılığıyla sunulduğu açıklandı. Dosya ve blok veri hizmetlerini tek bir birleşik platformdan düzenleme ve yönetme yeteneği, müşterilerin inovasyonu ortaya çıkarmak ve rekabet avantajı elde etmek için verilerin gücünden yararlanmasına olanak tanıdığı vurgulandı. Ölçeklenebilir yapısı ve saniyede yüzlerce gigabayta ulaşan iş hacmiyle kurum genelindeki veri yoğun iş yüklerinin işlenmesini hızlandırığı belirtilen dosya depolama hizmeti, HPE GreenLake bulut deneyimini ve VAST Data yazılımını bir araya getirerek exabyte ölçeği için tasarlanmış. Bununla birlikte verilere gelişebilecek bir saldırı sonrasında veri kurtarmayı dakikalar öncesine kadar geriye çekebildiği de açıklandı.

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