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        Haberler Magazin Beste Açar, yeni sevgilisini duyurdu - Magazin haberleri

        Beste Açar, yeni sevgilisini duyurdu

        2015'te hayatını kaybeden müzisyen Kayahan'ın kızı Beste Açar, yeni bir aşka yelken açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 10:46 Güncelleme: 01.03.2025 - 10:46
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        Yeni sevgilisini duyurdu
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        2022'de Evren Bölek ile evlenen Beste Açar, geçtiğimiz yıl soyadından 'Bölek'i kaldırarak, boşanma iddialarını doğrulamıştı.

        Beste Açar'ın yalnızlığı uzun sürmedi. Açar, yeni sevgilisi İsmail Aslan ile fotoğrafını paylaşarak, yeni birlikteliğini duyurdu.

        4 KEZ EVLENDİ

        Beste Açar, ilk evliliğini şarkıcı Tayfun Duygulu ile yapmıştı. İkili, bir yıl sonra boşanmıştı. Beste Açar, ardından Onur Berberoğlu ile evlenip bir çocuk sahibi olmuştu. Bu evliliğinde de mutluluğu bulamayan Açar, 2011’de Engin Havaron ile nikâh masasına oturmuş ve ikinci oğlunu dünyaya getirmişti.

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        #beste açar

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