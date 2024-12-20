Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı canlı yayında kozlarını paylaştı!
Beşiktaş'ta 29 Aralık'ta yapılacak başkanlık seçimi öncesi iki başkan adayı Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı, canlı yayında düelloya çıktı. İkili birçok konuda birbirlerini eleştirirken, zaman zaman tansiyon yükseldi. İşte o açıklamalar...
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Beşiktaş başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdar Adalı, 29 Aralık'taki seçim öncesi Ekol TV canlı yayınında kozlarını paylaştı. İşte ikilinin açıklamalarından öne çıkanlar...
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Soru: "Seçildiğinizin ertesi günü ilk icraatınız ne olacak?"
Serdal Adalı: "Görünen ortamda, ilk önce, geçmişten gelen, günlerdir konuşulan, Beşiktaş'a yakışmadığı halde gündemden düşmeyen, herkesin bildiği ödeme sorunu var. Bir an önce onları ödeyeceğiz."
Serdal Adalı: "Sadece futbol takımı yok, Beşiktaş koskocaman bir camia. Türkiye'nin bana göre en büyük camiası, son bir aydır, hiçbir Beşiktaşlı'nın hoşnut olmadığı bir kaos ortamı yaşıyor. Ödeme planlaması yapılmış vaziyette. Kaos ortamının bir an önce Beşiktaş'ın üzerinden kalkması gerkeiyor. Seçim atmosferinde ne yapacağız, projeniz nedir, gibi söylemlerin haricinde ilk önce kaos ortamını, neden olduğunu, Hüseyin Bey'den onu rica edeceğim, yaşadığımız rezilliklerin nedenini öğrenmek istiyorum."
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Serdal Adalı: "Beşiktaş'ta hiç böyle bir şey yaşamadık. Beşiktaş'la yan yana gelmeyecek tabirleri duyduk. Kaosa neden olan nedenleri halının altına süpürmektense... Bu hangimiz seçilirse seçilsin geçerli."
Serdal Adalı: "Yaşadığımız ortam, niye, nasıl oldu... Geçen sene yine bir seçim ortamı vardı. Belki bugünkü kriz ortamı yoktu ama o gün de sıkıntılar vardı. O gün de çözümlerini belirttim. Hüseyin Bey'i yıllardır tanırdım, onun da bunları halının altına süpürmek isteyeceğini sanmıyorum, bunları bir konuşup, camiayı aydınlatmamız lazım. Madem bir araya geldik, bunları açık bir şekilde konuşup çözmemiz lazım."
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Hüseyin Yücel: "Seçildikten sonra iki rekat namaz kılacağız. Kızlarımla, eşimle buluşacağım. Yönetimle buluşacağım. Sorunumuz mali. Neyin ne olduğu belli. Zaten işin içinden geliyoruz. Neye ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bir an önce işe koyulacağız. Beşiktaş'ın 1.5 seneye değil, 1.5 güne dahi güne tahammülü yok. Bir önce kolları sıvayıp işe koyulacağız."
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Hüseyin Yücel: "Seçim kararı almayıp, 6 aylık bu görevi devam ettirebilirdim. Yönetimdeki arkadaşların birçoğu devam edelim dedi. Devam etmek istemediğimi söyledim. Başkan istifa ettikten sonra görevi bırakmamız gerektiğini söyledim ama Beşiktaş, kayyuma kadar gideceği için biz bu işin altına elimizi koyduk. Ama camiadan güven oyuna ihtiyacımız var. Darbe yapan adam herhalde olağanüstü seçim kararı almaz diye düşünüyorum."
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Serdal Adalı: "Hasan Arat, "Beşiktaş'ta kimse kalkışma yapamaz" dedi. Duyduğumuz şeyler var. Bunun cevabını Hüseyin Bey verecek. İstifa sürecinde tüm camianın duyduğunu ben de biliyorum. Benim duyduğum, darbeden, artık ne denirse, yönetimin içinde bir bölünme olduğu, Hüseyin Bey'in yardımcı olduğu konularda, yardımcı olmama kararı aldığı, Hasan Bey'in istifa etmesi, Hüseyin Bey'in daha fazla vermeyeceğinden kaynaklanan bir sıkıntı olduğunu biliyorum ben. Ödenmeyen maaşlar, futbolcu ödemeleri, Hasan Bey'in istifa ettiği haftadan sonra, ödemeler yapılmaya başlandı. Madem öyle bir şey yoktu, neden ödemeler bekletildi? İnsanlar bunu görünce, inanıyor ister istemez."
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Hüseyin Yücel: "Hasan Arat, istifa etmeden iki, üç gün önce toplantı yaptı ve mayıs ayında aday olmayacağını söyledi. "Sağlığım yerinde değil, zar zor buradayım" dedi. "Herhangi bir istifa sürecine girersem, buradaki arkadaşlarımdan Hüseyin'e destek istiyorum" dedi. Bu açıklamayla, darbe çok tezat birbirine."
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Hüseyin Yücel: "İçeride karışıklık vardı. Başkana icraat yapmamız gerekiyor dedim. Brad'e teslim edeceksek, Samet Hoca'yı oradan almamız gerekiyor dedim. Samet Hoca'ya emanet edeceksek, Brad'i almamız gerekiyor dedim. Beni ya azat ya abad et dedim. Akabinde de başkanla istifa etmeden önce, Futbol AŞ'den istifa etti. Sana bağlıyorum futbolu ve ona göre yönet dedi. İlk icraatim Brad'i Maccabi Tel Aviv maçına göndermemek oldu."
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Hüseyin Yücel: "O gün, Onur Göçmez istifa ediyordu. Sayın başkan benden rica etti, kendisi de aradı. Temiz bir sayfa açacağımızı söyledi. Brad olmayacak dedim. Mantıklı bir şekilde yöneteceğiz dedim ve istifadan geri çağırdık. Azad - Abat konusuna gelelim. Maccabi maçından sonra, Kaan Bey ve başkana telefon açtım. "Yarın sakın istifa etmeyi dahi aklınızdan geçirmeyin, istifa edilecek bir ortam yok, aksiyon almamız gerekiyor. Hocayı göndereceğiz. Sergen Hoca ile görüşelim" dedim. Başkan bana direkt talimat verdi ve Sergen Hoca ile görüş dedi. Bu işi bir şekilde çözelim dedi. Ertesi gün ne olduğunu bilmiyorum."
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Hüseyin Yücel: "Bizim yoğurt yiyişimiz farklı. Camia, birleşmenin iyi olacağını düşünüyor. 1+1 her zaman 2 etmiyor. Burada da olmayacağından eminim. Ben kaybedersem, destek vereceğimi söylüyorum. İçeride bulunan 10 milyon euro'yu bağışlayacağım."
Serdal Adalı: "Zaten bağışlama sözün var."
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Serdal Adalı: "Verdin mi 10 milyon euro?"
Hüseyin Yücel: "Verdim, 13 milyon euro verdim. Soruyorsunuz, cevap veriyorum."
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Hüseyin Yücel: "Hocayla görüştürdüler beni. FaceTime yaptık Gio ile. Hoca son derece oyuncuyu istediğini söyledi. Ben kanatla ilgisi olmadığını söyledim. Thierry Henry hikayesi. Akabinde başkanla görüştük, "Hoca çok istiyor, böyle olacaksa alalım" dedi. Sonuçta başkanımız, son kararı o verir. Haberim yoktu değil, tabii ki haberim vardı."
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Hüseyin Yücel: "Kaybedersem, mayısta yeniden aday olmayacağım. Serdal Adalı seçilirse, 5-6 ay tanımak etik değil. Seçildiği takdirde 3.5 sene devam etmesini uygun görüyorum."
Serdal Adalı: "Ben kaybedersem diye düşünmedim. Gerek olursa ben yine Beşiktaş'ın yanında olurum. Takdir genel kurulun ama hiç öyle kaybederim diye düşünmedim."
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Hüseyin Yücel: "Sergen Hoca ile görüştüm. Başkanın istifasından önce görüştüm. Gayet pozitif bir iklim vardı. Başkanın istifası, Samet Hoca'nın açıklamaları, "Bu ortamda gelmem, başarılı olmam mümkün değil" dedi. Sonuçta Beşiktaş camiası, Ahmet, Mehmet'ten, Sergen'den daha önemli bir yerdedir. Sergen Hoca kabul eder, etmez, onu hiçbir şekilde seçim malzemesi yapmıyorum. Sene başında da Sergen Hoca ile çalışmak istemiştim, yönetim kurulundan geçiremedim. Ben görüştüğüm zaman başkan istifa etmemişti daha."
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Serdal Adalı: "Sergen Yalçın ile konuştuk. Kısmet olursa da bugün görüşeceğim. Benim aklımdaki plan, 6 aylık önümüzdeki dönem var. Önümüzdeki senenin takımını planlamak, moda tabiriyle, kadro mühendisliğini yapmak için. Bugünden Sergen Hoca ile masaya oturacağım. İster kulüpte, ister evinde çalışır, ister Ümraniye'de çalışır. Önümüzdeki 6 ay boyunca, gelecek sezonun planlamasını yapmasını istiyorum. Bu camiada Sergen Hoca gibi bir hocamız var. Ben onu ilk başta söyledim. Mayısa kadar Serdar Hoca ile devam edeceğim. Ama bu arada önümüzdeki sene Sergen Hoca ile... Dün ben telefonda konuştum. "Ne demek, ben Beşiktaş'ta 3 sene fırsat bulmuşum çalışmam mı?" dedi. Hiç itirazı yoktu buna."
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Hüseyin Yücel: "Bankalar Birliği ile ilgili, diğer televizyon programlarında da söyledim. 45 kişiye gideceğim, 2 milyon euro borç alacağız. İsteyen faizli, isteyen faizsiz temin edebilir. Faizi de yönetim kurulundan karşılanacak bir yapı kuracacağız. Serdal Adalı işi sulandırıyor. 90-100 kişiye gidecekmiş, 5-10 milyon euro isteyecekmiş diyor. 45 kişiye gideceğim, 2 milyon euro isteyeceğim. Eski başkanlarla da görüştüm, 5-6 kişiden direkt söz aldım bununla ilgili. Borç verecekler. Akıllarda şu soru işareti olacaktır, "Geri alamayız" diye. Bu rakamın kefaleti ben olacağım. Bu kulüp, bunu ödemeye muktedirdir."
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Serdal Adalı: "Ben yarın sabahtan itibaren, biz yeniden mal sahibiyle bir araya geleceğiz, diğer mal sahipleri ile de bir araya geleceğiz. Hazırlanmış bir proje var. Bunun içinde A takımı taşıyacağımız tesis var. Sadece konut projesi değil. Bunu bir an önce hayata geçireceğiz. Bankalar ile de konuştuk. Biz kulübe hiç para girişi yapmadan, bu projeden gelen paraları alın, bankalar birliği ve vergileri ödeyin dedik, hoşlarına gitti. Üzerine artarsa kulübe gelecek, böyle kapatacağız."
Hüseyin Yücel: "Sayın Serdal Adalı'nın bahsettiği proje, resmen rüya ve hayal görüyorlar. Ben gittim, arkadaşla görüştüm. Sahibi Ahmet, pazarlayan Mehmet, Beşiktaş neresinde olacak diyoruz? Bu projenin olma ihtimali yüzde sıfır. Akatlar elimizde diyorum."
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Hüseyin Yücel: "Şu anda Beşiktaş'ın sıkıntısı, mayıs ayına kadar 50 milyon euro"
Serdal Adalı: "Ben senin paranı vereyim, biz Beşiktaş olarak seninle vedalaşalım! Böyle seviyesiz bir yere gelmesinin anlamı yok! Sen nasıl bana soruyorsun, nasıl karşılayacaksın diye! Sen kimsin, hayırdır? Ben sana soruyor muyum?"
Serdal Adalı: "75 milyon euro havada kalmasın, 11 ayın hesabını veremeyen, 2013'ü soruyor! 11 ay önceki sorularıma da cevap ver. 80-90 milyon euro'yu nasıl çarçur ettiniz?"
Serdal Adalı: "Senin gibi haberim yok demiyorum, 14 sene öncesine haberim var diyorum. İmzam yok ama haberim var diyorum."
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Serdal Adalı: "Yönetim kurulu listesini tamamlamadım."
Hüseyin Yücel: "Ben tamamladım. Feyyaz Uçar listemde değil"
Serdal Adalı: "Mehmet Hoca ile görüşüyoruz. Mayısa kadar bir kanalla sözleşmesi var. Diğer 12-13 yönetim kurulu üyesini tamamlamadık ama alternatifimiz çok. Görüşüyoruz. Bunların içerisinde herkesin televizyondan tanıdığı bir hanımefendi var. Listeyi verirken tanıtmak istiyoruz. Salı günü Allah kısmet ederse tüm yönetimle birlikte onu da açıklayacağım."
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Serdal Adalı: "22 milyon euro'ya devre arasında, son dakika alınan iki oyuncunun alınması normal midir? 4 milyon euro'luk bir adamın."
Hüseyin Yücel: "Adam 4 milyon euro'luk bir adam değil. Bir takım teklif yapmış 4 milyon euro'luk. Ben Messi'ye 6 milyon euro'luk teklif yapayım, Messi 6 milyon euro'luk oyuncu mu?"
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Serdal Adalı: "Devre arasında Muçi ve Musrati'yi almasanız ne olacaktı?"
Hüseyin Yücel: "Başkan baskı altındaydı."
Serdal Adalı: "22 milyon euro'ya devre arasında, son dakika alınan iki oyuncunun alınması normal midir? 4 milyon euro'luk bir adamın."
Hüseyin Yücel: "Aldık da çöpe atmadık. Muçi, 23 yaşında. Musrati'ye Suudi Arabistan'dan teklif var. Kamuoyunda konuşulduğu gibi 20 milyon euro değil. Pazarlık halindeyiz."
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Serdal Adalı: "Şimdiden bir santrfor takviyesi daha yapma düşüncemiz var ocak ayı için."
Hüseyin Yücel: "Joao Mario ile ilgili yanlış bilgiye sahipsin. Bir maç oynadığı takdirde ekstradan 2 milyon euro değil, 2 milyon euro satın alma opsiyonu devreye giriyor. Finansal Fair Play'den kaçınmak için böyle yapılmış. Daha ilk oynadığı maçta devreye girdi."
Hüseyin Yücel: "Gayrimenkul projesi için illa başkan olmamız gerekmiyordu. Neden vermediniz Hasan Arat'a?"
Serdal Adalı: "Yolladım. Aradı, teşekkür etti."
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Hüseyin Yücel: "2 ya da 3 transfer düşünüyorum ben de. 3 tane yapabilirsek, muhteşem olur. 2 tane yapacağız. Kanatlara oyuncu şart. Bu sefer doğru düzgün adam, liyakatli adamlar, uygun oyuncular."
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Serdal Adalı: "Mayıs ayındaki Beşiktaş; ocak ayında planı yapılmış, kadro mühendisliği tamamlanmış, bu seneden çok daha iyi olan, iyi futbol oynayan, saldıran, hiçbir zaman da şampiyonluk hedefinden uzaklaşmayan bir takım olacak. Borçlar ödenmiş, hesaplar kapatılmış. Allah kısmet ederse, hocası hazır. Yeni sezona lige hazır bir şekilde girmek. Eğer biz bu 6 ayı güzel bir şekilde değerlendirirsek, transferlerin hazırlığını yapar, haziran ayında da kampa yollarız."
Hüseyin Yücel: "Mayıs ayında ödemesi kalmayan, Bankalar Birliği'nden nasıl çıkacağını planlamış, App projesiyle ilgili ciddi icraatlerin gerçekleştiği, en önemlisi Beşiktaş'ın kırılan umutları, umutların yeniden yeşereceği, camiayı yeniden ayağa kaldırmak istiyorum."
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