Serdal Adalı: "Beşiktaş'ta hiç böyle bir şey yaşamadık. Beşiktaş'la yan yana gelmeyecek tabirleri duyduk. Kaosa neden olan nedenleri halının altına süpürmektense... Bu hangimiz seçilirse seçilsin geçerli."

Serdal Adalı: "Yaşadığımız ortam, niye, nasıl oldu... Geçen sene yine bir seçim ortamı vardı. Belki bugünkü kriz ortamı yoktu ama o gün de sıkıntılar vardı. O gün de çözümlerini belirttim. Hüseyin Bey'i yıllardır tanırdım, onun da bunları halının altına süpürmek isteyeceğini sanmıyorum, bunları bir konuşup, camiayı aydınlatmamız lazım. Madem bir araya geldik, bunları açık bir şekilde konuşup çözmemiz lazım."