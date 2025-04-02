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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

        Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'yi konuk edecek Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 16:44 Güncelleme: 02.04.2025 - 16:44
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        Beşiktaş, Göztepe hazırlıklarını tamamladı
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        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Göztepe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü.

        5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

        Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

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