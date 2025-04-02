Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı
Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'yi konuk edecek Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Göztepe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü.
5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.