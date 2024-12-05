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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu! - Fenerbahçe Haberleri

        Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 12:23 Güncelleme: 05.12.2024 - 12:37
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        İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi!
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        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

        Ligde 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

        YARIN

        20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

        7 ARALIK CUMARTESİ

        13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Onvo Antalyaspor: Halil Umut Meler

        16.00 Göztepe-Adana Demirspor: Ali Şansalan

        19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Mehmet Türkmen

        8 ARALIK PAZAR

        13.30 ikas Eyüpspor-Reeder Samsunspor: Atilla Karaoğlan

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        16.00 Net Global Sivasspor-Galatasaray: Turgut Doman

        16.00 Bellona Kayserispor-Corendon Alanyaspor: Ozan Ergün

        19.00 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor: Emre Kargın

        9 ARALIK PAZARTESİ

        20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Direnç Tonusluoğlu

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