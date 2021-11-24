CANLI ANLATIM...
STAT: Vodafone Park
HAKEM: Irfan Peljto
SAAT: 20.45
YAYIN: Exxen
BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Rosier, Vida, Montero, Umut Meraş, Mehmet Topal, Pjanic, Ghezzal, Teixeira, Nkoudou, Larin
YEDEKLER: Ersin, Salih, Batshuayi, Oğuzhan, Can Bozdoğan, Atiba, Necip, Welinton, Kenan
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın
AJAX: Onana, Mazraoui, Martinez, Schuurs, Tagliafico, Gravenberch, Neres, Klaassen, Tadic, Daramy, Berghuis
YEDEKLER: Porter, Pasveer, Timber, Pereira, Rensch, Blind, Labyad, Haller, Taylor,
TEKNİK DİREKTÖR: Erik ten Haag
HENÜZ PUANI YOK
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan siyah-beyazlı takım, C Grubu'nda oynadığı 4 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Sahasında Borussia Dortmund'a 2- 1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesinden de 2-0 mağlup ayrıldı. Beşiktaş, Sporting Lizbon'a ise 4-1 ve 4-0 yenildi.
Şu ana dek puan dahi alamayan ve gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Beşiktaş, hem ilk galibiyetini hem de ilk puanlarını almak istiyor. C Grubu'ndaki 4 karşılaşmayı da kazanarak 12 puana ulaşan ve gruptan çıkmayı garantileyen Ajax ise lider durumda bulunuyor.
229. AVRUPA MAÇI
Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 228 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 97 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı.
HOLLANDA TAKIMLARI İLE 10. MAÇ
Beşiktaş, Ajax'ın yanı sıra PSV Eindhoven ve Feyenoord ile Avrupa kupalarında rakip oldu.
Ajax ile 5 kez karşı karşıya gelen Kara kartallar, rakibi karşısında galibiyet veya beraberlik alma başarısı gösteremedi ve 5 karşılaşmayı da mağlup tamamladı.
Siyah-beyazlılar, Hollanda ekipleriyle bugüne dek yaptığı 9 maçın 6'sını kaybetti. Bu ülke takımlarına karşı iki kez üstünlük sağlayan Beşiktaş, bir karşılaşmayı ise berabere tamamladı. Beşiktaş, söz konusu maçlarda 9 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.
SERGEN YALÇIN İLK PEŞİNDE
Siyah-beyazlı takımla iki kupa sevinci yaşayan Sergen Yalçın, efsanesi olduğu kulübünde henüz Avrupa galibiyeti sevinci elde edemedi. Beşiktaş, Yalçın yönetiminde Avrupa kupalarındaki 6 maçta bir beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Yalçın'ın yönetimindeki 6 Avrupa kupasında sadece 4 gol atabilen Kartal, rakiplerinin 16 golüne engel olamadı.
AVRUPA'DA HAYAL KIRIKLIĞI
- Beşiktaş, Avrupa'da oynadığı son 17 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. Söz konusu maçlardan ikisini beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, 13 kez rakiplerine mağlup oldu.
- Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde bu sezonki Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Borussia Dortmun'a (2-1), Ajax'a (2-0) ve Sporting Lizbon'a da (4-1, 4-0) mağlup oldu.
- Kara Kartallar, Avrupa'da 7 maçtır kazanamamanın sıkıntısını yaşıyor. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı son 7 maçta bir beraberlik ve 6 yenilgiyle sahadan ayrıldı.
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