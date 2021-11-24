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Beşiktaş, Avrupa'da hayal kırıklığı yaşadı!

Avrupa'da hayal kırıklığı!

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa'da oynadığı son 18 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. Söz konusu maçlardan ikisini beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, 14 kez rakiplerine mağlup oldu

24.11.2021 - 23:10 | Güncelleme: FUTBOL

  • Temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta mücadelesinde Ajax'a 2-1 yenildi. 23'te Ghezzal (penaltı) ile öne geçen siyah-beyazlılar, 54 ve 69. dakikalarda Haller'in attığı gollerle sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu sezon Devler Ligi'nde umduğunu bulamayan Beşiktaş, C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı ve Avrupa defterini kapattı. 

  • 18 MAÇTA 14 YENİLGİ

    Siyah-beyazlı ekip son 4 sezonda 18 Avrupa kupası maçına çıkarken, bunların sadece ikisini galibiyetle tamamlayabildi. Söz konusu 18 maçta sahadan 2 kez berabere ayrılan Beşiktaş, 14 karşılaşmada ise mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadı.

  • Siyah-beyazlılar, 2018-2019 sezonunda mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde Malmö ve Genk maçlarında galibiyet alamadı, grubun son maçında ise Sarpsborg'u (3-2) mağlup etti.

  • 2019-2020 sezonunda yine Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden Beşiktaş, sadece Sloven Bratislava'ya 2-1 üstünlük kurabildi. Siyah-beyazlı ekip, Wolverhampton ve Braga maçlarından mağlubiyetle ayrıldı.

  • SON 2 SEZONDA DÜŞÜŞ DAHA DA ARTTI

    Beşiktaş'ın Avrupa'daki düşüşü son 2 sezonda daha da hızlandı. Siyah-beyazlı ekip, Sergen Yalçın ile geçen sezonki iki Avrupa kupası maçında PAOK'a 3-1 yenilirken, Rio Ave ile 1-1 berabere kaldı.

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