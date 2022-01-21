Berlin'de yarışacaklar

HABERTURK.COM

10 - 16 Şubat'ta 72'ncisi düzenlenecek olan Berlin Film Festivali'de TRT'nin ortak yapımı olan 'Gökyüzünden Bir Parça' ile 'Klondike' ana yarışma bölümünde de yer alacak.

'Klondike', festivalin önemli bölümlerinden olan dünya sinemasının yeni, cesur ve yaratıcı filmlerine yer verildiği 'Panorama'da yarışacak olan 'Klondike', 2020'de 12 Punto'da TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü'ne layık görülmüştü.

Ukrayna - Rusya sınırında yaşayan hamile bir kadın olan Ira'nın ayrılıkçı gruplar tarafından köyünün kuşatılmasına rağmen evini terk etmeyişiyle başlayan film, 17 Temmuz 2014'te Ira ve ailesinin kendilerini uluslararası bir uçak kazası felaketinin merkezinde bulmalarını konu alıyor.