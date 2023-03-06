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BERAT KANDİLİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ | Berat Kandili çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

Berat Kandili çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

Berat Kandili zikirleri ve tesbihleri, Şaban ayının 14'üncü gününü 15'inci gününe bağlayan gece eda edilecek olan kandilin öncesinde gündeme geldi. Kandil gecesinin ibadetlerle ve dualarla geçirilmesi tavsiye edilirken gözler Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirlere çevrildi. Bir kandile daha kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Müslümanlar, Berat Kandili Gecesi tesbihleri ve zikirleri ile ibadet edecek. İşte, Berat Kandili çekilecek zikirler ve tesbihler...

Giriş: 06.03.2023 - 08:02 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Ramazan'ın habercisi olan Berat Kandili için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olarak kabul edilen bu gecede eller semaya açılacak. Tövbe etmek için önemli bir fırsat olarak görülen Berat Kandili'nde çeşitli zikirler ve tesbihler çekilir. Allah'ın rahmeti ve mağfiretini kazanmak için bu mübarek kandil gününü ibadetle geçirmek isteyenler Berat Kandili çekilecek tesbihler ve zikirleri araştırıyor. İşte, Berat Kandili zikirleri ve tesbihleri...

  • BERAT KANDİLİ BU GECE İDRAK EDİLİYOR!

    Müslümanlar tarafından heyecanla beklenen Berat Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da Müslümanlar tarafından ibadetler ve dualarla idrak edilecek. Şaban ayının 15'inci gecesi, miladi takvime göre bu yıl 6 Mart 2023 tarihine denk geliyor.

  • BERAT NE DEMEK?

    Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur’an’da “Berae” kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi “Beraet” şeklinde geçmektedir. Berât, Allah’ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır.

  • BERAT KANDİLİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER

    Berat Kandilinde “Bin adet Estağfirullah El Azim”, “Bin 1 adet ihlas Suresi”, “Bin adet La İlahe İllallah”, “Bin adet Salavat”, “Yüz adet Habinallahü Vegniğmel Vekil”, “Yüz adet Besmele”, “129 Adet Ya Latif” zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

  • BERAT KANDİLİ GECESİ TESBİHLERİ NELER?

    Bin adet Salavat

    Bin adet La İlahe İllallah

    Bin adet Estağfirullah El Azim

    Bin 1 adet ihlas Suresi

    Yüz adet Besmele

    Yüz adet Habinallahü Vegniğmel Vekil

    129 Adet Ya Latif

  • BERAT KANDİLİ GECESİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ

    Allah,

    Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed,

    Allahu ekber,

    Elhamdülillâh,

    Estağfirullah,

    Lâ ilâe illallah,

    Sübhànallah,

    Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm

  • Berat Kandilinde “Bin adet Estağfirullah El Azim”, “Bin 1 adet ihlas Suresi”, “Bin adet La İlahe İllallah”, “Bin adet Salavat”, “Yüz adet Habinallahü Vegniğmel Vekil”, “Yüz adet Besmele”, “129 Adet Ya Latif” zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

  • ŞABAN AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER

    Şaban ayının 1. günü ile 10. günü çekilecek tesbih: Ya Latif Celle Şanühü

    Şaban ayının 11. günü ile 20. günü çekilecek tesbih: ya Rezzak Celle Şanühü

    Şaban ayının 21. günü ile 30. günü çekilecek tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü

    11. günü ile 20. günü arası her gün günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü

  • 21. günü ile 30. günü arası her gün günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan.

    Ayrıca Şaban ayının ilk 10 gününde 100 defa "Ya Latîf"

    Şaban ayının ikinci 10 gününde 100 defa "Ya Azîz"

    Şaban ayının üçüncü 10 gününde 100 defa "Ya Rezzâg" tesbihlerinin çekilmesinin sevabı büyüktür.

  • BERAT GECESİ İBADETLERİ

    Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli. Hz. Muhammed' (s.a.s) salât ve selâmlar getirilmeli, kendisinin şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli. İşte, Berat Kandili ibadetleri...

    1- Gündüzünde oruç tutmak

    2- Kaza namazı ve Nafile namaz kılmak

    3- Kur'an-ı kerim okumak

    4- Tevbe istiğfar etmek

    5- Salavat getirmek

    6- Allah'ı çokça zikretmek

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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