Namaz bittikten sonra okunacaklar: Allahü Teala'nın "Hu" ismi şerifinin ebced hesabına göre değeri 11'dir.Rasülüllah Efendimizin isimlerinden "Taha"nın ebced hesabıyla değeri 14 olduğu için;
Aşağıdaki 11 dua, 14 def'a okunur:
*14 istiğfar(esteğfirullahel-azıım ve etübü ileyk).
*14 Salevatı-şerife(allahümme Salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed)
*14 Fatiha'i şerife(Elham)besmeleyle
*14 Ayetül kürsi(Allahü-La)besmeleyle
*14 Tevbe suresi'nin son iki ayeti olan "Lekad Caeküm.."(besmeleyle)
*14 kere"Yasin,Yasin..."dedikten sonra 1 Yasini Şerif.(Yasini Şerif'te yedi zahiri,yedi batıni"mbin"vardır,böylece o da 14 olur.) *14 ihlası şerif(kul hüvellahü ehad)bemeleyle
*14 Felak suresi(kul euzü birabbil-felak)besmeleyle *14 Nas suresi(kul euzü birabbin-nas)besmeleyle