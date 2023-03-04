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Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Berat Kandili namazı ne zaman kılınır?

Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Berat Kandili, Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesine denk gelir. Berat Kandili bilindiği gibi bu sene 6 Mart tarihinde idrak edilecek. Mübarek Berat Kandili için geri sayım sürerken, Berat Kandili namazı kılınışı ve 100 rekat namazının faziletleri araştırılmaya başlandı. İşte Diyanet ile Berat Kandili namazı nasıl, ne zaman kılınır ve kaç rekattır sorularının yanıtı...

Giriş: 04.03.2023 - 21:13 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Berat Kandili için bekleyiş başladı. İslam alemi için Berat Kandili, kırılan kalpleri onarma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günü olarak nitelendirilmektedir. Bu mübarek günü ibadet ederek geçirmek isteyenler,"Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Berat Kandili namazı ne zaman kılınır?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Diyanet ile adım adım Berat Kandili namazı kılınışı ve 100 rekat namazının faziletleri...

  • BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2023 Dini Günler Takvimine göre Berat Kandili 6 Mart 2023 tarihinde kutlanacak.

  • BERAT GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

    100 Rekatlık Namaza "Ya Rabbi,senin rıza-i şerifin için namaza.Beni afv-ı ilahine,feyz-i ilahine mazhar eyle. Kasveti kalpden,dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip,süeda(iyiler) defterine kaydeyle." diyerek niyet edilir. Bu şekilde niyet edemeyenler "hacet namazına,hayır namazına" diye niyet edilebilir. Her rek'atte bir Fatiha 10 ihlası şerif okunur.İki rek'atte bir selam verilerek 100 rek'ate tamamlanır. 100 rek'at namazı ara vermeden kılmak şart olmamakla birlikte dinlenerek kılınabilir. 100 Rekatlık namazın vakti, yatsı namazıyla başlayıp, imsak kesilinceye kadar devam eder. Namaza yatsıdan sonra başlanabilir. 100 rekatlık namazda okunan ihlası şerifleri 10 okumak yerine her rekatte 100 def'a okuyarak 10 selamda da kılınabilir. Ancak 50 selam ile 100 rek'at kılmak daha faziletlidir.Zira bu namazın özelliği,yapılan secdelerin çok olmasıdır.

  • Namaz bittikten sonra okunacaklar: Allahü Teala'nın "Hu" ismi şerifinin ebced hesabına göre değeri 11'dir.Rasülüllah Efendimizin isimlerinden "Taha"nın ebced hesabıyla değeri 14 olduğu için;

    Aşağıdaki 11 dua, 14 def'a okunur:

    *14 istiğfar(esteğfirullahel-azıım ve etübü ileyk).
    *14 Salevatı-şerife(allahümme Salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed)
    *14 Fatiha'i şerife(Elham)besmeleyle

    *14 Ayetül kürsi(Allahü-La)besmeleyle

    *14 Tevbe suresi'nin son iki ayeti olan "Lekad Caeküm.."(besmeleyle)

    *14 kere"Yasin,Yasin..."dedikten sonra 1 Yasini Şerif.(Yasini Şerif'te yedi zahiri,yedi batıni"mbin"vardır,böylece o da 14 olur.) *14 ihlası şerif(kul hüvellahü ehad)bemeleyle

    *14 Felak suresi(kul euzü birabbil-felak)besmeleyle *14 Nas suresi(kul euzü birabbin-nas)besmeleyle

  • *14 kere,Subhanellahi vel-hamdü lillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber,Vela havle vela kuvvete illa billahil-aliyyil-azıım.

    *14 kere,Salat-ı münciye(İlmihal kitaplarında yazar)okunur ve sonra dua yapılır.Salat-ı Münciye'yi bilmeyenler Küçük salevat okuyabilirler.(Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed)

  • llâahümme salli alâa seyyidinâa Muhammedin ve alâa âali seyyidinâa Muhammedin salâaten tünciinâa bihâa min cemî’ıl-ehvâali ve’l âafâat. Ve takdıy lenâa bihâa cemî’alhaacâat ve tütahhirunâa bihâa min cemî’ıs-seyyi’âat ve terfeunâa bihâa ındeke a’led-derecâat ve tübelliğunâa bihâa aksa’l gaayâat. Min cemî’ıl-hayrâti fi’l-hayâati ve ba’del-memâat. İnneke alâa külli şey’in kadiyr.“

  • Mânâsı: Allâh’ım, Efendimiz Muhammed’e ve ehl-i beytine bizi bütün korku ve âfetlerden kurtaracağın, bütün ihtiyaçlarımızı göndereceğin, bütün günahlarımızdan temizleyeceğin, nezdindeki derecelerin en yücesine yükselteceğin, hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların nihâyetine ulaştıracağın şekilde râhmet eyle. Muhakkak sen her şeye kaadirsin.“

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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