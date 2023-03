Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanmaktadır. Hicri takvimin salt ay takvimi olmasından dolayı ayların mevsimlerle ilişkisi yoktur; yani her ay güneş takvimine göre her yıl pozisyonu değişir ve böylece aylar mevsimler arasında gezinir, belirli bir mevsimin ayı olmazlar. Bu nedenle dini günler her yıl değişir.