Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
BERAT KANDİLİ İBADETLERİ | Berat Kandili ibadetleri neler? Berat Kandili Gecesi'nde yapılacak ibadetler nelerdir?

Berat Kandili ibadetleri neler? Berat Gecesi'nde yapılacak ibadetler nelerdir?

Berat Kandili Gecesi'nde yapılacak ibadetler, yılın üçüncü kandiline kısa bir süre kala araştırılıyor. Şaban ayının 15'inci gününe denk gelen 6 Şubat günü idrak edilecek bu mübarek günü ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar, Berat Kandili ibadetlerini araştırıyor. İşte, Berat Kandili ibadetleri...

Giriş: 04.03.2023 - 14:16 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Berat Kandili ibadetleri, 6 Şubat günü idrak edilecek olan kandil öncesinde araştırılıyor. Üç aylar içerisinde bulunan Şaban ayının 15'inci gecesinde tövbe ederek Allah'ın affına sığınmak isteyen Müslümanlar, Berat Kandili Gecesi'nde yapılacak ibadetleri araştırıyor. İşte, Berat Kandili ibadetleri...

  • BERAT KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

    2023 Berat Kandili 6 Mart tarihinde idrak edilecek.

  • BERAT KANDİLİ’NİN FAZİLETİ, ANLAM VE ÖNEMİ

    Kandiller ve benzeri geceler; iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır. Bu gece münasebetiyle, içimizdeki manevi duyguların sesine kulak vererek günahlarımıza tövbe etmeli, tüm Müslümanlar ve insanlık için Allah’a dua ve niyazda bulunmalıyız. Yüce Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açarak, bizleri sonsuz ikramlarına davet etmektedir. Berat kandilinin aydınlattığı manevi ortam, bizlere dengeli bir hayat kurma bilinci sağlamakta, kendimizi gözden geçirme ve yenileme imkanı sunmaktadır.

  • BERAT KANDİLİ İBADETLERİ NELER?

    Geçmiş günahların affedilmesi, gelecek musibetlerin önüne geçilmesi için Berat Kandili ibadetlerini fırsat bilmeli ve amel defterlerinin açık bırakıldığı bu mübarek gecede Allah’a yaklaşmayı fırsat bilmelidir. Berat kandili ibadetleri şöyledir:

    Berat Duası Okumak

    Bu mübarek gecede berat duası ve Yasin-i Şerif okuyarak ibadete başlanabilir. Akşam namazından sonra üç Yasin okunmalı ve her Yasin’den sonra bir berat duası okunmalı böylece 3 Yasin, 3 berat duası tamamlanmalıdır. İlk Yasin okunmadan önce iyi kullardan olma diye niyet edilmeli, ikinci Yasin okunacağı zaman hayırlı ömür diye niyet edilmeli, üçüncü Yasin’de ise helal rızık niyetiyle okunmalıdır.

  • Berat duasının Türkçe meali şöyledir:

    Bismillahirrahmanirrahim

    Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Ey ihsan ve ikram sahibi olan ve kendisine ihsan ve ikram edilmeyen Allah’ım!

    Ey Celal ve ikram sahibi olan.

    Ey lütfu ve ikramı bol olan.

    Sen’den başka ilah yok.

    Sen kendine yönelenlerin yardımcısı ve kendine sığınanların eman verenisin.

    Korkanların kendisinde emniyet bulduğu yüce Zat’sın.

    Allah’ım! Beni katından kovulmuş ve rızkı dar olanlardan kılma.

    Allah’ım! Fazl’u ihsanınla benim kötülüğümü ve mahrumiyetimi sil, rızkı bol ve hayırlara muvaffak kullarından yaz.

    Şüphesiz en doğru sözlü olan Sen’sin ve dedin ki; Allah dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır”. (R’ad/39)

    İlahi! Bu mübarek gecede bildiğimiz, bilmediğimiz belaları bizden uzaklaştır, şüphesiz Sen kerem sahibisin.

    Allahumme Salli Ala Muhammed ve Ala Ali Muhammed.

  • Kaza Namazı ve Nafile Namazı

    Kaza namazı kılmak bu gece ibadetleri arasında makbul ibadetlerdendir. Gecikmiş, unutulmuş ve ihmal edilmiş namazların telafi edilmesi ve bundan dolayı Allah’tan af ve bağış istenmesi için fırsat kabul edilmeli ve bir daha yapmamak için istiğfar yapılmalıdır. Rivayet edilir ki farz namazlardan sonra en makbul namaz nafile namazlardır ve Allah’a yaklaşmak konusunda en muteber namaz olarak bilinmektedir. Dua ve ibadetlerin kabul olması için bu gece nafile namazı unutulmamalıdır.

  • Berat Gecesi Namazı Nasıl Kılınır?

    Bu geceye özel olarak kılınan ve yatsı namazından sonra kılınan 100 rekâtlı berat gecesi namazı şöyledir:

    Niyet edilirken, niyet ettim bu gecenin hürmetine denilmeli.

    İki rekât olarak kılınmalı ve her rekâttan sonra selam verilmelidir.

    Her rekâtta bir Fatiha, 10 İhlas okunmalıdır (güç yetiremeyen 3 veya 5 tane okuyabilir)

    100 rekât tamamlanınca salavat çekilmeli ve tövbe istiğfar edilmelidir

  • Kur'an-ı Kerim Okumak

    Bu mübarek gecede namazların ve zikirlerin ardından Kur’an’ı Kerim okumak Allah dostlarınca sıklıkla tavsiye edilmiştir. Duaların kabulü ve Allah’a yaklaşmak için Kur’an en iyi vesiledir. Kur’an okumanın faziletleri hakkında çok fazla rivayet bildirilmiştir. Peygamberimiz (sav); Kur’an’dan bir harf okuyana dahi sevap vardır” diye buyurmuştur.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.