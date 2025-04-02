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        Haberler Bilgi Ekonomi Benzine zam mı geliyor, iptal mi oldu, litre fiyatı ne kadar olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir güncel benzin fiyatları

        Güncel akaryakıt fiyatları: 3 Nisan 2025 LPG, benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar oldu?

        Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Bu sebeple araç sahipleri, güncel LPG, benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta benzine 1,17 TL'lik zam yapılmış ancak bu zam pompaya yansımamıştı. Peki, benzin fiyatlarında son durum nedir? İşte 3 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 13:31 Güncelleme: 03.04.2025 - 00:51
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        • 1

          Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. LPG, motorin ve benzin fiyatları ile ilgili değişiklikler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Benzinin litresine geçtiğimiz hafta yapılan ancak pompaya yansımayan 1 lira 17 kuruşluk zammın ardından bir zammın daha yapılacağı ancak zammın iptal edildiği iddia edildi. Peki, benzinin güncel litre fiyatı ne kadar? İşte 3 Nisan 2025 Güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatları…

        • 2

          BENZİNE ZAM MI GELİYOR?

          Benzinin litre fiyatına, 3 Nisan 2025 Perşembe gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,25 TL zam beklendiğini ancak zammın iptal edildiği öne sürüldü.

        • 3

          MOTORİNE VE LPG’YE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

          Motorin ve LPG grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

        • 4

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 46,72 TL

          Motorin litre fiyatı: 46,83 TL

          LPG litre fiyatı: 28,19 TL

        • 5

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 46,57 TL

          Motorin litre fiyatı: 46,71 TL

          LPG litre fiyatı: 27,59 TL

        • 6

          ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 47,29 TL

          Motorin litre fiyatı: 47,57 TL

          LPG litre fiyatı: 28,09 TL

        • 7

          İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 47,65 TL

          Motorin litre fiyatı: 47,93 TL

          LPG litre fiyatı: 28,04 TL

        • 8

          AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

          Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

          Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        • 9
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