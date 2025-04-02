Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. LPG, motorin ve benzin fiyatları ile ilgili değişiklikler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Benzinin litresine geçtiğimiz hafta yapılan ancak pompaya yansımayan 1 lira 17 kuruşluk zammın ardından bir zammın daha yapılacağı ancak zammın iptal edildiği iddia edildi. Peki, benzinin güncel litre fiyatı ne kadar? İşte 3 Nisan 2025 Güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatları…