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Haberler Enerji

Benzine zam geldi

Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1.25 lira zam yapıldı

Giriş: 25.01.2023 - 08:26 | Güncelleme: ABONE OL
Benzine zam geldi
Benzine zam geldi
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HABERTURK.COM

Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki artış pompaya zam olarak yansıdı. Benzinin litre fiyatına bugünden geçerli olmak üzere 1.25 lira zam geldi.

Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre satış fiyatı 21.69 lira oldu. Fiyat İzmir'de 21.85 liraya, Ankara'da ise 21.91 liraya yükseldi.

2023'TE YÜZDE 11.6 YÜKSELDİ

Son zamla beraber benzinin fiyatı sene başından bu yana 2.25 lira artmış oldu. Bu yüzde 11.6 oranında zam yapıldığı anlamına geliyor.

Bugün motorin fiyatlarında ise bir değişim olmadı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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