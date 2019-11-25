Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Türkiye’de, akaryakıt fiyatları belirlenirken üç temel öğeye bakılıyor. Brent petrol, Akdeniz bölgesindeki ürün fiyatları (motorin ve benzin) ve dolar kuru.

Pompa satış fiyatları, 2018 yılının ağustos ayında dolar kurundaki olağanüstü artışın ve jeopolitik risk ve gelişmelerin etkisiyle sıkça yukarı ve aşağı yönlü hareket etti. Peş peşe zam ve indirim yapıldı.

Jeopolitik riskler, gerek Brent petrol, gerekse de uluslar arası piyasalarda ürün (motorin ve benzin) fiyatlarını artırıyor. Risk algısının azalması emtia fiyatlarının gevşemesine yardımcı oluyor. Fiyatlar, göreceli de olsa stabilite kazanıyor.

60 GÜNDÜR ZAM YOK

Akaryakıtta, özellikle benzinde bir süredir “sabit” fiyat dönemine girildi. Benzine, en 27 Eylül’de 25 kuruş indirim yapıldı. Litresi, Ankara’da 6 TL 94 kuruşa düştü. Aradan 60 gün geçti. Benzinde, ne zam ne de indirim oldu.

Motorinde, en son 26 Ekim’de bir fiyat hareketi söz konusu oldu. Ankara’da, motorinin litre fiyatı 6 TL 57 kuruştan, 6 TL 58 kuruşa çıktı. Motorinde de 31 gündür bir fiyat hareketi görülmedi.

YOLU SONU MU?

Ancak, son bir haftada uluslararası piyasalarda benzinin tonu 604 dolardan 622 dolara çıktı. Benzinde, yukarı yönlü çizgi devam ediyor. Bu hafta da artışın sürmesi durumunda benzine zam gündeme gelebilecek. Piyasalar, bu gelişmeye odaklandı.

Peki, motorinde son durum ne? Benzinin tersine motorinde uluslar arası piyasalarda düşüş var. Motorinde, düşüşün etkisiyle ve bir miktar da dolar kurunun katkısıyla bu gece 6 kuruş indirim bekleniyor.