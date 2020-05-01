Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Uluslararası piyasalarda başta enerji olmak üzere emtiada dalgalanma devam ediyor. Koronavirüs salgını sonrasında fiyatı hızla düşen benzin ve motorinde, son haftalarda yukarı yönlü bir çizgi öne çıkıyor. Küresel piyasada benzinin tonu 201 dolardan 210 dolara, motorinin de 202 dolardan 230 dolara çıktı. Benzine, bu gece 6 kuruş zam yapılması gündeme geldi. 1 Mayıs’ın resmi tatil olması nedeniyle bu gece pompa satış fiyatlarında bir değişiklik beklenmiyor.

HAFTAYA YAPILABİLİR

Peki, yeni haftada akaryakıt fiyatları ne olur? Haftasonu uluslararası piyasalarda akaryakıt fiyatları (ton bazında) düşmezse pazartesiyi salıya bağlayan gece motorinde 25, benzinde 6 kuruş artış gündeme gelebilecek. Uzmanlar, “Piyasa son derece oynak. Yurt içinde de dolar kuru yukarı yönlü hareket ediyor. Bu veriler, hafta başında gerek benzine gerekse de motorine zam olarak yansıyabilir” görüşünü dile getirdi.